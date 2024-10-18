Сало — користь для здоров'я та як впливає на організм людини

Людина, яка нарізає сало на дошці. Фото: Freepik

Сало — це один з головних українських символів, який, до того ж, вважається доволі корисним для здоров’я людини. Медики пояснили, як цей продукт харчування впливає на організм і чому його варто додати до свого раціону.

Про це повідомляє Nourished with nature.

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Вплив сала на організм людини

До складу сала входять корисні тваринні жири, які вважаються корисними для серця, судин і нервової системи. До того ж, цей продукт містить жирну кислоту омега-3, яка потрапляє до організму разом з їжею, покращує мозкову діяльність, розганяє метаболізм і підтримує імунітет.

Сало з часником, зеленою цибулею і хлібом. Фото: Pinterest

Лікарі радять додати сало до свого раціону харчування, адже до його складу входять всі різновиди жирних кислот, холіт, а також жиророзчинні вітаміни D і Е. Особливіше цей продукт потрібно їсти тоді, коли надворі холодно, адже через вміст жирів сало вважається джерелом енергії і здатне навіть зігрівати людину.

Вітаміни А і Е у складі сала підтримують загальний стан шкіри і покращують гостроту зору, а вітамін D зміцнює кістки. Більш того, мед здатний покращити функціонування щитоподібної залози.

Людина, яка нарізає сало. Фото: Freepik​​​​​​

Люди, яким не можна їсти сало

Медики радять їсти сало в помірних кількостях, адже надмірне споживання цього продукту може спровокувати виникнення зайвих кілограмів, підвищити рівень "поганого" холестерину і ризик розвитку серцево-судинних хвороб.

Водночас, сало краще прибрати зі свого раціону харчування тим, хто страждає від проблем із кишківником або шлунком. До того ж, його краще не вживати тим людям, в кого порушена робота нирок і печінки.

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