Сало — користь для здоров'я та як впливає на організм людини

Обов'язково додайте його до раціону — чим сало корисне для здоров'я
Сало — це один з головних українських символів, який, до того ж, вважається доволі корисним для здоров’я людини. Медики пояснили, як цей продукт харчування впливає на організм і чому його варто додати до свого раціону.
Про це повідомляє Nourished with nature.
Вплив сала на організм людини
До складу сала входять корисні тваринні жири, які вважаються корисними для серця, судин і нервової системи. До того ж, цей продукт містить жирну кислоту омега-3, яка потрапляє до організму разом з їжею, покращує мозкову діяльність, розганяє метаболізм і підтримує імунітет.
Лікарі радять додати сало до свого раціону харчування, адже до його складу входять всі різновиди жирних кислот, холіт, а також жиророзчинні вітаміни D і Е. Особливіше цей продукт потрібно їсти тоді, коли надворі холодно, адже через вміст жирів сало вважається джерелом енергії і здатне навіть зігрівати людину.
Вітаміни А і Е у складі сала підтримують загальний стан шкіри і покращують гостроту зору, а вітамін D зміцнює кістки. Більш того, мед здатний покращити функціонування щитоподібної залози.
Люди, яким не можна їсти сало
Медики радять їсти сало в помірних кількостях, адже надмірне споживання цього продукту може спровокувати виникнення зайвих кілограмів, підвищити рівень "поганого" холестерину і ризик розвитку серцево-судинних хвороб.
Водночас, сало краще прибрати зі свого раціону харчування тим, хто страждає від проблем із кишківником або шлунком. До того ж, його краще не вживати тим людям, в кого порушена робота нирок і печінки.
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