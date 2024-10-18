Сало — польза для здоровья и как влияет на организм человека

Человек, нарезающий сало на доске. Фото: Freepik

Сало — это один из главных украинских символов, который, к тому же, считается достаточно полезным для здоровья человека. Медики объяснили, как этот продукт питания влияет на организм и почему его следует добавить в свой рацион.

Об этом сообщает Nourished with nature.

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Влияние сала на организм человека

В состав сала входят полезные животные жиры, которые считаются полезными для сердца, сосудов и нервной системы. К тому же, этот продукт содержит жирную кислоту омега-3, которая попадает в организм вместе с пищей, улучшает мозговую деятельность, разгоняет метаболизм и поддерживает иммунитет.

Сало с чесноком, зеленым луком и хлебом. Фото: Pinterest

Врачи советуют добавить сало в свой рацион питания, ведь в его состав входят все разновидности жирных кислот, холит, а также жирорастворимые витамины D и Е. Особенно этот продукт нужно есть тогда, когда на улице холодно, ведь из-за содержания жиров сало считается источником энергии и способно даже согревать человека.

Витамины А и Е в составе сала поддерживают общее состояние кожи и улучшают остроту зрения, а витамин D укрепляет кости. Более того, мед способен улучшить функционирование щитовидки.

Человек, нарезающий сало. Фото: Freepik

Люди, которым нельзя есть сало

Медики советуют есть сало в умеренных количествах, ведь чрезмерное употребление этого продукта может спровоцировать возникновение лишних килограмм, повысить уровень "плохого" холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Сало лучше убрать из своего рациона питания тем, кто страдает от проблем с кишечником или желудком. К тому же, его лучше не употреблять тем людям, у кого нарушена работа почек и печени.

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