Дізнайтеся, чому сало вкрай не рекомендується їсти з часником

Сало з часником. Фото: Freepik

Дієтологи попереджають про наслідки вживання сала з часником, виділяючи низку причин, чому це може бути небезпечним для здоров'я. Сало, багате на жири, у поєднанні з часником, відомим своїми антибактеріальними властивостями, може викликати негативні реакції в організмі. Цей незвичайний дует може спричинити додатковий тиск на систему травлення і спровокувати неприємні симптоми.

Про це повідомила дієтологиня Людмила Гончарова.

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Сало — продукт, який викликає різні думки щодо його користі та шкоди. Дієтологиня Людмила Гончарова стверджує, що сало може бути корисним для організму, оскільки воно містить чистий холестерин, який допомагає зміцнювати клітини та забезпечує ремонт судин.

Борщ та часник. Фото: Freepik

Вона також зазначає, що вживання сала може сприяти стабільній роботі ендокринної системи та підвищенню стійкості до стресу. Тим не менш, дієтолог рекомендує вживати сало в обмежених кількостях — близько 50 г за один прийом їжі і в поєднанні з іншими продуктами, такими як свіжі овочі та нерафіновані олії, щоб уникнути можливої шкоди здоров'ю.

В який час доби краще їсти сало

Щодо часу прийому сала, Гончарова рекомендує, що якщо бажання поїдати його виникає, можна вжити 50 г сала двічі на день, дотримуючись чотиригодинної перерви між прийомами.

Часник на столі. Фото: Freepik

Вона зазначає, що сало слід вживати у моменти, коли виникає бажання поїдати щось солодке. На думку фахівця, коли організм відчуває стрес, йому потрібні жири, і сало може бути корисною альтернативою солодощам, оскільки воно містить необхідні жири, які можуть допомогти нормалізувати нервову систему.

Чому сало не можна їсти з часником

Сало, що містить жир, у поєднанні з часником може бути важким стравою для травлення. Часник має інтенсивний аромат та смак, який може перекривати ніжний смак сала.

Борщ та часник. Фото: Freepik

Крім того, сало та часник можуть викликати дискомфорт у шлунку і навіть погіршити травлення у деяких людей.

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