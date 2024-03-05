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Почему нельзя есть сало с чесноком — диетолог назвала причины

5 марта 2024 06:45
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Янина Томенко
Редактор
Узнайте, почему сало крайне не рекомендуется есть с чесноком
Сало с чесноком. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Диетологи предупреждают о последствиях употребления сала с чесноком, выделяя ряд причин, почему это может быть небезопасно для здоровья. Сало, богатое жирами, в сочетании с чесноком, известным своими антибактериальными свойствами, может вызвать негативные реакции в организме. Этот необычный дуэт может оказать дополнительное давление на пищеварительную систему и спровоцировать неприятные симптомы.

Об этом сообщила диетолог Людмила Гончарова
 

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Сало — продукт, который вызывает разные мнения относительно его пользы и вреда. Диетолог Людмила Гончарова утверждает, что сало может быть полезным для организма, так как оно содержит чистый холестерин, который помогает укреплять клетки и обеспечивает ремонт сосудов. 

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Борщ и чеснок. Фото: Freepik

Она также отмечает, что употребление сала может способствовать стабильной работе эндокринной системы и повышению устойчивости к стрессу. Тем не менее, диетолог рекомендует употреблять сало в ограниченных количествах — около 50 г за один прием пищи и в сочетании с другими продуктами, такими как свежие овощи и нерафинированные масла, чтобы избежать возможного вреда для здоровья.

В какое время суток лучше есть сало

Касательно времени приема сала, Гончарова рекомендует, что если желание поедать его возникает, можно употребить 50 граммов сала дважды в день, соблюдая четырехчасовой перерыв между приемами. 

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Чеснок на столе. Фото: Freepik

Она отмечает, что сало следует употреблять в моменты, когда возникает желание поедать что-то сладкое. По мнению специалиста, когда организм испытывает стресс, ему необходимы жиры, и сало может быть полезной альтернативой сладостям, так как оно содержит нужные жиры, которые могут помочь нормализовать нервную систему.

Почему сало нельзя есть с чесноком

Сало, содержащее жир, в сочетании с чесноком, может быть тяжелым блюдом для пищеварения. Чеснок имеет интенсивный аромат и вкус, который может перекрывать нежный вкус сала.

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Борщ и чеснок. Фото: Freepik

Кроме того, сало и чеснок могут вызывать дискомфорт в желудке и даже ухудшить пищеварение у некоторых людей.

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еда
сало
диетологи
чеснок
нутрициолог
здоровое питание

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