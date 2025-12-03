Уряд визначився з розміром мінімальної зарплати на 2026 рік — якою буде сума з 1 січня

Гривні в конверті. Фото: УНІАН

Верховна Рада України ухвалила проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік у другому читанні та в цілому. Це означає, що з 1 січня в країні зміняться важливі економічні показники, зокрема і розмір мінімальної зарплати (МЗП).

Про те, якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2026 році та що залежить від цього показника, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Розмір мінімальної зарплати у 2026 році

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений мінімум оплати праці за просту некваліфіковану роботу, нижче якого роботодавець не має права платити за виконану місячну норму.

Згідно з проєктом Держбюджету на 2026 рік, мінімальна зарплата з 1 січня становитиме:

у погодинному розмірі:

52 грн (зростання на 4 грн, у 2025 році — 48 грн);

у місячному розмірі: 8 647 грн (збільшення на 647 грн порівняно з 2025 роком).

Після вирахування обов’язкових податків — 18% ПДФО та 5% військового збору — працівник отримає приблизно 6 658 грн "на руки".

На що вплине підвищення мінімальної зарплати в Україні

З підвищенням мінімалки, в Україні зміниться низка інших показників:

Нарахування працівникам

Гарантована мінімальна зарплата працівника у 2026 році становить:

8 647 грн на місяць;

52 грн на годину при погодинній оплаті.

Якщо фактична зарплата працівника нижча за мінімальну, роботодавець зобов’язаний зробити доплату. У разі, коли місячна норма праці не виконана, виплата розраховується пропорційно відпрацьованому часу.

Мінімальна зарплата також використовується для визначення максимальної суми добових при відрядженнях по Україні — 864,70 грн (0,1 МЗП), для страхових та компенсаційних виплат за шкоду здоров’ю, а також для оплати додаткових вихідних днів.

Розмір Єдиного соціального внеску

ЄСВ залежить від мінімальної зарплати. Ставка внеску становить 22%. Щомісячні внески з мінімальної зарплати становитимуть 1 902 грн, а максимальні — 172 940 грн (від максимальної бази нарахування ЄСВ, що дорівнює 20 МЗП). ЄСВ сплачується тільки за працівників, які працюють за основним місцем роботи та не є людьми з інвалідністю.

Лікарняні та декретні

Сума лікарняних і декретних за місяць не повинна перевищувати максимальну базу ЄСВ — 172 940 грн (20 МЗП). Мінімальна денна виплата для основних працівниць у декреті становитиме 284,90 грн (8 647 поділено на 30,33 дня).

Розмір штрафів за порушення трудового

Законодавство також пов’язаний з мінімальною зарплатою. За неоформленого працівника штраф становитиме 86 470 грн (10 МЗП), за порушення мінімальних гарантій — 17 294 грн (2 МЗП), за інші порушення трудового законодавства — 8 647 грн (1 МЗП).

