Головна Економіка Мінімалка в Польщі — скільки отримають працівники в грудні

Мінімалка в Польщі — скільки отримають працівники в грудні

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 08:20
Оновлено: 08:18
Зарплати в Польщі — скільки злотих гарантовано отримають працівники у грудні 2025
Польські злоті. Фото: Pexels

Оплата праці залишається одним із головних чинників, які впливають на вибір місця роботи, особливо для тих, хто нещодавно переїхав до Польщі. У країні діє своя система нарахування зарплат, що має багато нюансів і може бути незрозумілою для нових працівників.

Про те, яку мінімальну зарплату отримуватимуть працівники в Польщі у грудні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Нові ставки мінімальної зарплати з 1 січня 2025 року

В Міністерстві сім’ї, праці та соціальної політики Польщі зазначають, що з початку року мінімальна заробітна плата в Польщі становить:

  • 4 666 злотих брутто на місяць (майже 54 тис. грн);
  • 30,50 злотих брутто за годину (приблизно 352 грн).

Ці суми подаються у форматі брутто, тобто до вирахування податків і внесків. З цієї суми ще утримують податок на доходи та внески до ZUS — Управління соціального страхування.

Уже після всіх відрахувань працівник отримує зарплату нетто — фактичні кошти, що надходять на банківський рахунок.

Як формується мінімальна заробітна плата в Польщі

Мінімальна зарплата — це встановлений державою рівень оплати, нижче якого роботодавець не може платити за виконану роботу. Якщо роботодавець порушує це правило, йому загрожує штраф.

Ця сума переглядається щонайменше раз на рік — з 1 січня. Але якщо в попередньому році інфляція перевищує 10%, закон зобов’язує проводити подвійне підвищення — у січні та липні. Таким чином держава намагається захистити реальні доходи працівників.

У Польщі існують різні типи договорів. Окрім стандартного трудового договору umowa o pracę, іноземців часто оформлюють за цивільно-правовими угодами — umowa zlecenie та umowa o dzieło, які регулюються Цивільним кодексом.

Згідно із Законом про мінімальну заробітну плату, встановлені ставки поширюються не лише на трудові договори, а й на цивільні контракти, якщо вони фактично виконують роль роботи за наймом. 

Тобто мінімальна оплата є обов’язковою незалежно від формату договору. Саме тому існують дві форми мінімальної зарплати:

  • місячна ставка — зазвичай застосовується до umowa o pracę,
  • погодинна ставка — частіше використовується у договорах zlecenie та dzieło, де графіки роботи можуть бути нестандартними.

Коли чекати наступного підвищення мінімалки в Польщі

Мінімальну зарплату у Польщі переглядають щорічно. Подвійне підвищення можливе лише за умови, що інфляція перевищує 10%. За прогнозами, у 2025 році інфляція буде нижчою за цей поріг. Отже, наступне збільшення мінімальної оплати праці очікується 1 січня 2026 року.

Раніше ми писали, що з наступного року іноземці зможуть подавати заявки на посвідку на проживання в Польщі тільки онлайн — через нову систему MOS. Закон уже очікує підпису президента.

Також ми розповідали, що в Україні мінімальну зарплату востаннє підняли у квітні 2024 року, і вона досі становить 8 000 грн на місяць. Для багатьох це надто мало, бо ціни ростуть, і прожити на таку суму дедалі важче. При цьому деякі працівники отримують навіть менше.

Польща мінімальна зарплата зарплатня українці в Польщі злотий
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
