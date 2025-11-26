Зарплати в Польщі — скільки злотих гарантовано отримають працівники у грудні 2025

Польські злоті. Фото: Pexels

Оплата праці залишається одним із головних чинників, які впливають на вибір місця роботи, особливо для тих, хто нещодавно переїхав до Польщі. У країні діє своя система нарахування зарплат, що має багато нюансів і може бути незрозумілою для нових працівників.

Про те, яку мінімальну зарплату отримуватимуть працівники в Польщі у грудні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Нові ставки мінімальної зарплати з 1 січня 2025 року

В Міністерстві сім’ї, праці та соціальної політики Польщі зазначають, що з початку року мінімальна заробітна плата в Польщі становить:

4 666 злотих брутто на місяць (майже 54 тис. грн);

30,50 злотих брутто за годину (приблизно 352 грн).

Ці суми подаються у форматі брутто, тобто до вирахування податків і внесків. З цієї суми ще утримують податок на доходи та внески до ZUS — Управління соціального страхування.

Уже після всіх відрахувань працівник отримує зарплату нетто — фактичні кошти, що надходять на банківський рахунок.

Як формується мінімальна заробітна плата в Польщі

Мінімальна зарплата — це встановлений державою рівень оплати, нижче якого роботодавець не може платити за виконану роботу. Якщо роботодавець порушує це правило, йому загрожує штраф.

Ця сума переглядається щонайменше раз на рік — з 1 січня. Але якщо в попередньому році інфляція перевищує 10%, закон зобов’язує проводити подвійне підвищення — у січні та липні. Таким чином держава намагається захистити реальні доходи працівників.

У Польщі існують різні типи договорів. Окрім стандартного трудового договору umowa o pracę, іноземців часто оформлюють за цивільно-правовими угодами — umowa zlecenie та umowa o dzieło, які регулюються Цивільним кодексом.

Згідно із Законом про мінімальну заробітну плату, встановлені ставки поширюються не лише на трудові договори, а й на цивільні контракти, якщо вони фактично виконують роль роботи за наймом.

Тобто мінімальна оплата є обов’язковою незалежно від формату договору. Саме тому існують дві форми мінімальної зарплати:

місячна ставка — зазвичай застосовується до umowa o pracę,

погодинна ставка — частіше використовується у договорах zlecenie та dzieło, де графіки роботи можуть бути нестандартними.

Коли чекати наступного підвищення мінімалки в Польщі

Мінімальну зарплату у Польщі переглядають щорічно. Подвійне підвищення можливе лише за умови, що інфляція перевищує 10%. За прогнозами, у 2025 році інфляція буде нижчою за цей поріг. Отже, наступне збільшення мінімальної оплати праці очікується 1 січня 2026 року.

