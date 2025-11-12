Мінімальна зарплата в грудні — яка сума передбачена законом та коли платять менше

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

Востаннє мінімальну заробітну плату в Україні підвищували у квітні 2024 року. Відтоді її розмір не змінювався — 8 000 гривень на місяць. Для багатьох громадян цього замало, адже ціни продовжують зростати, а прожити на таку суму стає дедалі складніше. Попри це, деякі працівники можуть отримати ще менше.

Про те, на яку мінімалку розраховувати у грудні 2025 року та чи може роботодавець заплатити менше, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Яким буде розмір мінімальної зарплати у грудні 2025 року

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет на 2025 рік", у грудні мінімальна зарплата залишається на рівні 8 000 гривень на місяць або 48 гривень за годину.

Проте "на руки" працівники отримають ще менше через обов’язкові податки:

400 грн — військовий збір;

1 440 грн — податок на доходи фізичних осіб.

Отже, фактично працівник отримає приблизно 6 160 гривень чистими.

Коли зарплата може бути нижчою за мінімальну

У Державній службі з питань праці нагадують, що закон гарантує кожному працівникові право на оплату праці не нижче встановленого мінімуму. Проте є винятки.

Якщо працівник не виконав норм виробітку, допустив брак у роботі або порушив трудову дисципліну, роботодавець має право законно нарахувати меншу зарплату. Це передбачено статтею 21 Закону України "Про оплату праці".

При цьому у Держпраці підкреслюють, що будь-яка дискримінація в оплаті праці заборонена. Зарплата не може залежати від статі, віку, національності, політичних чи релігійних поглядів, місця проживання працівника тощо.

Раніше ми писали, що в Україні встановлено обов’язкову надбавку для педагогів. З 1 вересня 2025 року її мали підвищити до 2000 грн на місяць (раніше — 1000 грн), однак багато вчителів повідомили, що доплат не отримали.

Також ми розповідали, що після початку повномасштабної війни мільйони українців переїхали до Німеччини, де частина з них досі працює. Тому тема мінімальної заробітної плати в цій країні залишається важливою для багатьох наших громадян.