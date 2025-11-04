Доплата 2 000 грн для вчителів — чи отримали педагоги обіцяні гроші з вересня

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

В Україні передбачена обов’язкова доплата для вчителів за роботу в несприятливих умовах. З 1 вересня 2025 року працівники мали отримувати по 2 000 грн/міс. (попередня затверджена сума — 1000 грн/міс.). Однак чимало педагогів поскаржилися на відсутність додаткових коштів.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у власному Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Доплата для вчителів у вересні

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 8 листопада 2024 р. № 1286 "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", всім вчителям належить щомісячна надбавка в розмірі 2 600 грн із 1 вересня 2025 року. Після вирахування обов’язкових податків сума "на руки" становить 2 000 грн.

Однак Данило Гетманцев зазначив, що йому надійшло багато звернень від педагогів з Одеської області про відсутність обіцяної доплати. Декому кошти виплатити вибірково — без жодних пояснень, на якій підставі.

"Учитель не має випрошувати те, що йому належить за законом. Це питання не лише про гроші — це про повагу до людей, які вчать наших дітей у найскладніші часи. Я звернувся до Генерального прокурора з проханням перевірити ці факти та дати оцінку діям посадовців, які допустили невиплати або зменшення доплат", — написав очільник профільного комітету.

Гетманцев додав, що в разі підтвердження зловживань з боку посадовців усіх винних притягнуть до відповідальності. Зазначимо, вчителі на територіях окремих громад прифронтових і прикордонних областей повинні були отримати по 4 000 грн за вересень і жовтень (5 200 грн з урахуванням податків).

Що готують для педагогів у 2026

У проєкті закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік", який ухвалили в першому читанні, передбачається підвищення зарплати вчителів і викладачів із наступного року. Згідно з освітніми правками, доходи працівників шкіл/університетів мають поетапно збільшитися на 50%.

Очікується винесення законопроєкту на друге голосування до 20 листопада. За умови відсутності змін у тексті документі співробітники закладів освіти можуть розраховувати на такий перегляд посадових окладів:

з 1 січня — на 30%;

з 1 вересня — ще на 20%.

Для реалізації задуму виділять 41,8 млрд гривень. Якщо ініціатива вдасться, то середня зарплата вчителів в Україні підніметься з 15 000 до майже 22 000 грн через кілька місяців. А з нового навчального року педагогі почнуть отримувати близько 25 000 грн/міс.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мінімальна зарплата вчителів початкових класів залежить від їх категорії, оскільки розрахунок посадового окладу ведеться на основі Єдиної тарифної сітки. Ми порахували, скільки виплатять педагогам у листопаді.

Також ми писали, що збирати гроші з батьків на ремонти чи підручники у школах незаконно. Якщо адміністрація закладу вимагає вкладень, можна поскаржитися у відділ освіти чи написати заяву в поліцію.