Доплата 2 000 грн для учителей — получили ли педагоги обещанные деньги с сентября

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В Украине предусмотрена обязательная доплата для учителей за работу в неблагоприятных условиях. С 1 сентября 2025 года сотрудники должны были получать по 2 000 грн/мес. (предыдущая утвержденная сумма — 1000 грн/мес.). Однако многие педагоги пожаловались на отсутствие дополнительных средств.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в собственном Telegram-канале.

Доплата для учителей в сентябре

Согласно постановлению Кабинета Министров от 8 ноября 2024 г. № 1286 "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования", всем учителям положена ежемесячная надбавка в размере 2 600 грн с 1 сентября 2025 года. После вычета обязательных налогов сумма "на руки" составляет 2 000 грн.

Однако Даниил Гетманцев отметил, что ему поступило много обращений от педагогов из Одесской области об отсутствии обещанной доплаты. Некоторым деньги выплатили выборочно — без объяснений, на каком основании.

"Учитель не должен выпрашивать то, что ему положено по закону. Это вопрос не только о деньгах — это об уважении к людям, которые учат наших детей в самые сложные времена. Я обратился к Генеральному прокурору с просьбой проверить эти факты и дать оценку действиям должностных лиц, допустившим невыплаты или уменьшение доплат", — написал глава профильного комитета.

Гетманцев добавил, что в случае подтверждения злоупотреблений со стороны должностных лиц всех виновных привлекут к ответственности. Отметим, учителя на территориях отдельных общин прифронтовых и приграничных областей должны были получить по 4 000 грн за сентябрь и октябрь (5 200 грн с учетом налогов).

Что готовят для педагогов в 2026

В проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", который приняли в первом чтении, предусматривается повышение зарплаты учителей и преподавателей со следующего года. Согласно образовательным правкам, доходы работников школ/университетов должны поэтапно увеличится на 50%.

Ожидается вынесение законопроекта на второе голосование до 20 ноября. При условии отсутствия изменений в тексте документа сотрудники учебных заведений могут рассчитывать на такой пересмотр должностных окладов:

с 1 января — на 30%;

с 1 сентября — еще на 20%.

Для реализации замысла выделят 41,8 млрд гривен. Если инициатива удастся, то средняя зарплата учителей в Украине поднимется с 15 000 до почти 22 000 грн через несколько месяцев. А с нового учебного года педагоги начнут получать около 25 000 грн/мес.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, минимальная зарплата учителей начальных классов зависит от их категории, поскольку расчет должностного оклада ведется на основе Единой тарифной сетки. Мы посчитали, сколько выплатят педагогам в ноябре.

Также мы писали, что собирать деньги с родителей на ремонты или учебники в школах незаконно. Если администрация заведения требует вложений, можно пожаловаться в отдел образования или написать заявление в полицию.