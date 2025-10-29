Доплата учителям — кто может рассчитывать на 4 000 грн каждый месяц

Учительница в школе. Фото: УНИАН

Педагогические сотрудники в Украине могут рассчитывать на доплату за работу в неблагоприятных условиях. Зарплаты учителей повысились на 2 000 грн с 1 сентября 2025 года. Однако некоторым подняли выплату до 4 000 грн.

Доплата учителям в Украине

Обязательная доплата в размере 2 000 грн (после вычета налогов и сборов) назначена постановлением Кабинета Министров от 8 ноября 2024 г. № 1286 "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования".

Однако отдельным решением правительства сумму повысили до 4 000 грн (включая налоги — 5 200 грн) для учителей, работающих очно и смешанно в школах на прифронтовых территориях. Размер доплаты может еще увеличиться, учитывая высокую нагрузку, поскольку для педагогов, имеющих больше ставки, сумма повышается пропорционально.

"Доплата будет начислена с 1 сентября 2025 года. Выплату работники должны получить в октябре за два месяца. Из государственного бюджета выделено дополнительно 372,3 млн гривен, которые обеспечат эту выплату до конца текущего года", — говорится на Правительственном портале.

Нововведение коснулось учителей из 84-х территориальных общин таких областей:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской.

По подсчетам, увеличенную выплату получают 25 735 педагогов, а общее количество ставок — 29 342,3.

Какие доплаты имеют учителя в Украине

Зарплата педагогического сотрудника состоит из многих частей, в частности должностного оклада и различных надбавок. В 2025 году учителя школ могут рассчитывать на доплату за выслугу лет (от 10 до 30% оклада), за престижность труда (от 5 до 30% оклада), за классное руководство (20%), за ведение инклюзивного класса (20%), за проверку тетрадей (15%) и тому подобное.

Также существует постановление Кабмина от 25 августа 2023 г. № 928 "Некоторые вопросы оплаты труда работников предприятий, учреждений, заведений и организаций во время военного положения". Документом установили надбавку 50% и 100% для учителей, выполняющих должностные обязанности в зонах возможных и активных боевых действий соответственно.

Напомним, в 2026 году учителям повысят зарплаты до уровня трех минимальных, сообщил Даниил Гетманцев. Ассистенты будут получать около 30 000 грн, профессора — почти 39 000 грн без надбавок.

Также мы писали, что в проекте Госбюджета на 2026 год предусмотрено повышение зарплаты учителей и преподавателей на 50%. Правительству уже поручили проработать правки и предложить действенные решения.