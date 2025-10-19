Что будет с зарплатами учителей с 1 ноября — минимальные и максимальные суммы

Школьный урок. Фото: УНИАН

В Украине давно длятся дискуссии о необходимости повышения зарплаты учителей. Уже наработаны определенные решения в этом направлении, поэтому вскоре педагогических работников могут ждать изменения. Возникает вопрос, на какое денежное обеспечение стоит рассчитывать учителям с 1 ноября 2025 года.

Минимальные и максимальные зарплаты учителей

Пересмотр или отмена Единой тарифной сетки, по которой рассчитывают должностные оклады педагогических сотрудников, дальше разговоров не заходит, поэтому с ноября обновлений в минимальных суммах денежного обеспечения не будет. Оклады зависят от коэффициента тарифного разряда, умноженного на базовую сумму 3 195 грн.

В зависимости от должности, в ноябре 2025 года работники учреждений среднего образования могут рассчитывать на такие минимальные размеры выплат:

учитель без категории — от 6 396,5 грн;

учитель второй категории — от 7 450,3 грн;

учитель первой категории — от 7 978,3 грн;

учитель высшей категории — от 8 505,2 грн.

Далее суммы могут увеличиваться, учитывая различные надбавки и доплаты, премии, единовременные выплаты и пр. Средняя зарплата учителя в Украине едва достигает 15 000 грн.

Максимальные размеры трудно подсчитать, поскольку педагоги частных учебных заведений получают больше. В целом сегмент высоких окладов, до которых способны дотянуть надбавки, фиксируется где-то за чертой 20 000 грн/мес.

Из чего состоит зарплата учителя

В ноябре 2025 года сотрудникам школ будут назначать такие надбавки:

за выслугу лет (от 10 до 30% оклада);

за престижность труда (от 5 до 30% оклада);

за работу в неблагоприятных условиях — от 2 000 до 4 000 грн/мес.;

за классное руководство (20%);

за ведение инклюзивного класса (20%);

за проверку тетрадей (15%) и тому подобное.

Плюс учителям положены премии, ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд и образцовое выполнение обязанностей, выплата на оздоровление (одна месячная ставка). Ко всему, учителя в зонах активных и возможных боевых действий получают доплату в размере 50% и 100% должностного оклада соответственно.

Также Кабинет Министров принял решение увеличить надбавку за работу в неблагоприятных условиях педагогам, которые преподают в 84-х прифронтовых общинах. Около 25 000 работников учебных заведений в ноябре будут иметь по 4 000 грн дополнительно вместо стандартных 2 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2026 году зарплаты учителей могут вырасти на 50%, однако некоторые эксперты предлагают привязать их к показателям эффективности. Руслан Черный считает, что педагогам следует платить за результат работы.

Также мы писали, как отличаются зарплаты учителей в Украине и Европейском Союзе. Средние выплаты в Украине составляют около 295 евро, а в ЕС — от 1 200 евро (Польша) до более 6 000 евро (Швейцария).