Зарплаты учителей в Украине и ЕС — что происходит с доходами

Зарплаты учителей в Украине и ЕС — что происходит с доходами

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 08:10
Зарплаты учителей — на сколько отличаются средние доходы педагогов в Украине и ЕС
Школьный урок. Фото: УНИАН

В Украине вопрос зарплаты учителей всегда вызывает дискуссии. Зато в Европейском Союзе труд педагогов достойно оплачивают. Правительства понимают необходимость инвестирования в развитие общества, поэтому удерживают сотрудников на рабочих местах, устанавливая высокие должностные оклады.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как отличаются средние зарплаты учителей в Украине и других европейских государствах.

Читайте также:

Средний доход учителя в Украине

Согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на 2025 год сотрудники образовательной сферы зарабатывают в Украине 14 307 грн (средний показатель). В пересчете на евро по официальному курсу Национального банка имеем 295 евро (на конец сентября).

В то же время минимальные доходы учителей начинаются от 6 400 грн, поскольку выплаты до сих пор рассчитывают по Единой тарифной сетке. Если молодой педагог не имеет стажа и категории, то без надбавок будет получать около 130 евро/мес.

Далее суммы растут и приближаются к среднему показателю благодаря разнообразным доплатам, например, за престижность труда, выслугу лет, классное руководство, работу в неблагоприятных условиях, проверку тетрадей и пр.

Зарплаты учителей в Европе

Средние доходы педагогических работников могут меняться из года в год. На конечные выплаты влияет место деятельности, квалификация, опыт и определенные экономические факторы. В перечень государств с самыми высокими зарплатами входят Люксембург, Германия, Швейцария и Нидерланды, согласно данным портала Europa.jobs.

В целом учителя в ЕС могут рассчитывать на такие средние месячные суммы:

  • Швейцария — 6 200 евро;
  • Дания — 5 600 евро;
  • Нидерланды — 5 000 евро;
  • Норвегия — 5 000 евро;
  • Австрия — 3 900 евро;
  • Финляндия — 3 500 евро;
  • Швеция — 3 400 евро;
  • Франция — 3 000 евро;
  • Германия — 2 900 евро;
  • Испания — 2 550 евро;
  • Италия — 2 550 евро;
  • Польша — 1 200 евро.
Зарплаты учителей в Украине и ЕС — что происходит с доходами - фото 1
Сколько зарабатывают учителя в Европе — средние суммы. Фото: Новини.LIVE

Как видно, средняя зарплата учителя в Украине даже близко не дотягивает до показателей в Европе. Но некоторые шаги к повышению доходов сделаны. Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец о выделении 53 млрд гривен в проекте Госбюджета-2026 на поднятие заработной платы педагогам.

Если предложение примут в текущем виде, то с 1 января 2026-го произойдет увеличение выплат на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%. Иными словами, в следующем году учителя могут почувствовать повышение доходов на 50%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, зарплаты учителей в Украине зависят от Единой тарифной сетки. Минимально педагог без категории, стажа и надбавок может получать от 6 396 грн. А средний доход находится на уровне 15 000 грн.

Также мы писали, что низкие зарплаты и пенсии в Украине являются следствием теневой экономики, уклонения от налогов и тому подобное. По словам Даниила Гетманцева, из-за этого государство теряет миллиарды гривен ежегодно.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
