Зарплаты учителей в октябре 2025 — к чему готовиться и на какие суммы рассчитывать

Урок в школе. Фото: Google Maps

Вопрос зарплаты учителей вызывает волну дискуссий в профессиональной среде. В ближайшее время педагогическим сотрудникам не стоит рассчитывать на повышение ставок, но со следующего года правительство запланировало двухэтапное повышение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами учителей в октябре 2025 года.

Сколько выплатят учителям в октябре

Второй месяц осени 2025 года не принесет педагогам желаемого повышения доходов. Базовая сумма 1-го тарифного разряда по ЕТС (Единая тарифная сетка), которая влияет на расчет должностного оклада, будет находиться на уровне 3 195 грн, как и раньше. Следовательно, ставки учителей в октябре не претерпят изменений.

В зависимости от должности работники заведений среднего образования могут рассчитывать на такие минимальные оклады (по 9-18 тарифным разрядам в ЕТС)

учитель без категории — от 6 396,5 грн;

учитель второй категории — от 7 450,3 грн;

учитель первой категории — от 7 978,3 грн;

учитель высшей категории — от 8 505,2 грн;

директор школы (максимальный разряд для заведения с численностью учащихся более 1000 человек) — от 11 281,6 грн.

Это суммы с учетом обязательной надбавки 10% к должностному окладу, согласно постановлению Кабинета Министров № 22. Также педагоги получают различные доплаты, в частности за выслугу лет (10-30%), за престижность труда (5%-30%), за работу в неблагоприятных условиях (2 000 грн/мес.), за классное руководство (20%), за ведение инклюзивного класса (20%), за проверку тетрадей (15%) и т.д.

С учетом этих надбавок средняя зарплата учителя в Украине составляет 13 000-15 000 грн. В то же время некоторые почувствуют небольшое повышение доходов. Кабинет Министров постановил распространить выплату ежегодного вознаграждения за добросовестный труд (один должностной оклад) на педагогических сотрудников всех заведений без привязки к ведомственному подчинению.

Зарплаты учителей в 2026 году

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец взяла эксклюзивный комментарий у министра образования и науки Украины Оксена Лисового относительно повышения оплаты труда учителей в 2026 году. Выяснилось, что на поднятие окладов в проекте Государственного бюджета предусмотрели 53 млрд гривен.

"Проект проголосован правительством и внесен в парламент. Мы имеем дополнительную сумму 53 млрд гривен. И сегодня с правительством работаем над механизмом, каким образом средства будут использованы для роста зарплаты", — сообщил министр.

Планируется ввести повышение выплат в два этапа: первая волна прогнозируемо состоится с 1 января 2026 года (+30%), вторая волна — с 1 сентября (+20%). С таким механизмом средняя зарплата педагогов вырастет до 21 700 грн в начале следующего года и до 25 000 грн — с осени 2026-го.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине половина экономики работает в тени, поэтому бюджет ежегодно теряет около 900 млрд гривен. Это напрямую влияет на низкие зарплаты учителей, которые сейчас получают в среднем лишь 15 000 грн/мес.

Также мы писали, что в Украине обновили выплату ежегодного вознаграждения педагогам за добросовестный труд. Теперь эти средства могут получить учителя всех заведений независимо от ведомственного подчинения.