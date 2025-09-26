Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Какую зарплату получат учителя в октябре 2025 — минимальные суммы

Какую зарплату получат учителя в октябре 2025 — минимальные суммы

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 13:50
Зарплаты учителей в октябре 2025 — к чему готовиться и на какие суммы рассчитывать
Урок в школе. Фото: Google Maps

Вопрос зарплаты учителей вызывает волну дискуссий в профессиональной среде. В ближайшее время педагогическим сотрудникам не стоит рассчитывать на повышение ставок, но со следующего года правительство запланировало двухэтапное повышение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами учителей в октябре 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Сколько выплатят учителям в октябре

Второй месяц осени 2025 года не принесет педагогам желаемого повышения доходов. Базовая сумма 1-го тарифного разряда по ЕТС (Единая тарифная сетка), которая влияет на расчет должностного оклада, будет находиться на уровне 3 195 грн, как и раньше. Следовательно, ставки учителей в октябре не претерпят изменений.

В зависимости от должности работники заведений среднего образования могут рассчитывать на такие минимальные оклады (по 9-18 тарифным разрядам в ЕТС)

  • учитель без категории — от 6 396,5 грн;
  • учитель второй категории — от 7 450,3 грн;
  • учитель первой категории — от 7 978,3 грн;
  • учитель высшей категории — от 8 505,2 грн;
  • директор школы (максимальный разряд для заведения с численностью учащихся более 1000 человек) — от 11 281,6 грн.

Это суммы с учетом обязательной надбавки 10% к должностному окладу, согласно постановлению Кабинета Министров № 22. Также педагоги получают различные доплаты, в частности за выслугу лет (10-30%), за престижность труда (5%-30%), за работу в неблагоприятных условиях (2 000 грн/мес.), за классное руководство (20%), за ведение инклюзивного класса (20%), за проверку тетрадей (15%) и т.д.

С учетом этих надбавок средняя зарплата учителя в Украине составляет 13 000-15 000 грн. В то же время некоторые почувствуют небольшое повышение доходов. Кабинет Министров постановил распространить выплату ежегодного вознаграждения за добросовестный труд (один должностной оклад) на педагогических сотрудников всех заведений без привязки к ведомственному подчинению.

Зарплаты учителей в 2026 году

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец взяла эксклюзивный комментарий у министра образования и науки Украины Оксена Лисового относительно повышения оплаты труда учителей в 2026 году. Выяснилось, что на поднятие окладов в проекте Государственного бюджета предусмотрели 53 млрд гривен.

"Проект проголосован правительством и внесен в парламент. Мы имеем дополнительную сумму 53 млрд гривен. И сегодня с правительством работаем над механизмом, каким образом средства будут использованы для роста зарплаты", — сообщил министр.

Планируется ввести повышение выплат в два этапа: первая волна прогнозируемо состоится с 1 января 2026 года (+30%), вторая волна — с 1 сентября (+20%). С таким механизмом средняя зарплата педагогов вырастет до 21 700 грн в начале следующего года и до 25 000 грн — с осени 2026-го.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине половина экономики работает в тени, поэтому бюджет ежегодно теряет около 900 млрд гривен. Это напрямую влияет на низкие зарплаты учителей, которые сейчас получают в среднем лишь 15 000 грн/мес.

Также мы писали, что в Украине обновили выплату ежегодного вознаграждения педагогам за добросовестный труд. Теперь эти средства могут получить учителя всех заведений независимо от ведомственного подчинения.

учителя выплаты деньги зарплата школа
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации