Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Низкие зарплаты учителей и пенсии — Гетманцев назвал причины

Низкие зарплаты учителей и пенсии — Гетманцев назвал причины

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 11:05
Гетманцев назвал виновных в низких зарплатах учителей и пенсиях
Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из видео

Низкая зарплата учителя или низкая пенсия — это следствие уклонения от налогов. Украина теряет миллиарды гривен из-за большого объема людей, которые уклоняются от налогообложения и тех, кто это покрывает.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

"За счет сочетания "тени" и коррупции, что является одним и тем же, мы с вами являемся бедной страной. Даже в мирное время мы были бедной страной, не говоря уже о том, когда мы 60% расходов направляем на безопасность и оборону", — подчеркнул он.

Гетманцев также добавил, что в Украине половина экономики находится "в тени" — это около 900 млрд гривен налогами.

Сколько получают учителя в Украине

Даниил Гетманцев ранее отметил, что сейчас учителя — это наиболее социально незащищенная категория бюджетников.

"Это огромное количество людей, огромное количество семей, которую государство последовательно, стабильно, недооценивает и оскорбляет. Речь идет о материальном обеспечении и уважении", — подчеркнул он.

Сейчас средняя зарплата учителей составляет 15 000 гривен (350 долларов), что меньше, чем в Молдове и других странах мира.

"Бесспорно, мы человека толкаем на то, что он должен что-то еще зарабатывать, кроме обучения детей, а с другой стороны, мы его унижаем, ставя в социально незащищенные условия. Человек молодой, который учится, сто раз подумает, идти ли работать по профессии", — добавил Гетманцев.

По его словам, если Украина не вкладывает в учителей, то мы проигрываем страну в целом.

Для учителей пересмотрели условия некоторых выплат

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, которое регулирует выплату ежегодного вознаграждения педагогам за добросовестный труд. Кроме того, правительство установило доплату некоторым учителям-методистам.

"Обновили условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд учителям, и отныне оно должно выплачиваться всем педагогическим работникам всех заведений и учреждений независимо от ведомственного подчинения", — сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство также нормировало право местных органов устанавливать другие виды и размеры доплат педагогическим работникам чем установленные решениями правительства.

В то же время воспитателям-методистам в учреждениях дошкольного образования Кабмин установил доплату в размере 20% должностного оклада за организацию инклюзивного обучения.

Ранее мы писали, какие доплаты и льготы будут предоставлять учителям в сентябре 2025 года.

Также узнавайте, сколько в среднем будет получать директор школы в новом учебном году.

зарплаты учителя пенсии Даниил Гетманцев пенсионеры
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации