Гетманцев назвал виновных в низких зарплатах учителей и пенсиях

Низкие зарплаты учителей и пенсии — Гетманцев назвал причины
Низкая зарплата учителя или низкая пенсия — это следствие уклонения от налогов. Украина теряет миллиарды гривен из-за большого объема людей, которые уклоняются от налогообложения и тех, кто это покрывает.
Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.
"За счет сочетания "тени" и коррупции, что является одним и тем же, мы с вами являемся бедной страной. Даже в мирное время мы были бедной страной, не говоря уже о том, когда мы 60% расходов направляем на безопасность и оборону", — подчеркнул он.
Гетманцев также добавил, что в Украине половина экономики находится "в тени" — это около 900 млрд гривен налогами.
Сколько получают учителя в Украине
Даниил Гетманцев ранее отметил, что сейчас учителя — это наиболее социально незащищенная категория бюджетников.
"Это огромное количество людей, огромное количество семей, которую государство последовательно, стабильно, недооценивает и оскорбляет. Речь идет о материальном обеспечении и уважении", — подчеркнул он.
Сейчас средняя зарплата учителей составляет 15 000 гривен (350 долларов), что меньше, чем в Молдове и других странах мира.
"Бесспорно, мы человека толкаем на то, что он должен что-то еще зарабатывать, кроме обучения детей, а с другой стороны, мы его унижаем, ставя в социально незащищенные условия. Человек молодой, который учится, сто раз подумает, идти ли работать по профессии", — добавил Гетманцев.
По его словам, если Украина не вкладывает в учителей, то мы проигрываем страну в целом.
Для учителей пересмотрели условия некоторых выплат
Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, которое регулирует выплату ежегодного вознаграждения педагогам за добросовестный труд. Кроме того, правительство установило доплату некоторым учителям-методистам.
"Обновили условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд учителям, и отныне оно должно выплачиваться всем педагогическим работникам всех заведений и учреждений независимо от ведомственного подчинения", — сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Правительство также нормировало право местных органов устанавливать другие виды и размеры доплат педагогическим работникам чем установленные решениями правительства.
В то же время воспитателям-методистам в учреждениях дошкольного образования Кабмин установил доплату в размере 20% должностного оклада за организацию инклюзивного обучения.
