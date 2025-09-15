Гетманцев назвал виновных в низких зарплатах учителей и пенсиях

Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из видео

Низкая зарплата учителя или низкая пенсия — это следствие уклонения от налогов. Украина теряет миллиарды гривен из-за большого объема людей, которые уклоняются от налогообложения и тех, кто это покрывает.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

"За счет сочетания "тени" и коррупции, что является одним и тем же, мы с вами являемся бедной страной. Даже в мирное время мы были бедной страной, не говоря уже о том, когда мы 60% расходов направляем на безопасность и оборону", — подчеркнул он.

Гетманцев также добавил, что в Украине половина экономики находится "в тени" — это около 900 млрд гривен налогами.

Сколько получают учителя в Украине

Даниил Гетманцев ранее отметил, что сейчас учителя — это наиболее социально незащищенная категория бюджетников.

"Это огромное количество людей, огромное количество семей, которую государство последовательно, стабильно, недооценивает и оскорбляет. Речь идет о материальном обеспечении и уважении", — подчеркнул он.

Сейчас средняя зарплата учителей составляет 15 000 гривен (350 долларов), что меньше, чем в Молдове и других странах мира.

"Бесспорно, мы человека толкаем на то, что он должен что-то еще зарабатывать, кроме обучения детей, а с другой стороны, мы его унижаем, ставя в социально незащищенные условия. Человек молодой, который учится, сто раз подумает, идти ли работать по профессии", — добавил Гетманцев.

По его словам, если Украина не вкладывает в учителей, то мы проигрываем страну в целом.

Для учителей пересмотрели условия некоторых выплат

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, которое регулирует выплату ежегодного вознаграждения педагогам за добросовестный труд. Кроме того, правительство установило доплату некоторым учителям-методистам.

"Обновили условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд учителям, и отныне оно должно выплачиваться всем педагогическим работникам всех заведений и учреждений независимо от ведомственного подчинения", — сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство также нормировало право местных органов устанавливать другие виды и размеры доплат педагогическим работникам чем установленные решениями правительства.

В то же время воспитателям-методистам в учреждениях дошкольного образования Кабмин установил доплату в размере 20% должностного оклада за организацию инклюзивного обучения.

Ранее мы писали, какие доплаты и льготы будут предоставлять учителям в сентябре 2025 года.

Также узнавайте, сколько в среднем будет получать директор школы в новом учебном году.