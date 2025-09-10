Зарплата директора школы — на какие суммы рассчитывать в новом учебном году

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Средние зарплаты учителей формируются различными надбавками, кроме должностного оклада. Директора школ тоже могут рассчитывать на доплаты за педагогический стаж, престижность труда, квалификацию и даже достижения учебного заведения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько в среднем будет получать директор школы в новом учебном году.

Структура зарплаты директора

Должностной оклад определяется путем умножения коэффициента из Единой тарифной сетки (ЕТС) на базовую сумму 1-го тарифного разряда (3 195 грн в 2025 году). Должность директора относится к 14-18 разряду ЕТС, следовательно минимальный коэффициент составляет 2,42, максимальный — 3,21.

Далее учитываются различные надбавки, среди которых:

за выслугу лет — от 10 до 30% оклада;

за престижность труда — от 5 до 30% оклада;

за квалификацию/ученую степень (при наличии);

премии за результативность;

компенсации на покрытие коммунальных услуг (для директоров в селах).

Это структура заработных плат в государственных школах. Что касается частных образовательных учреждений, то доходы директоров могут формироваться на основе других факторов, поэтому и ставки там обычно выше.

Сколько получают директора в 2025

Согласно данным крупного кадрового портала Work.ua, средний оклад директора школы в сентябре составляет 32 500 грн (+30% за год). Очевидно, что реальные доходы большинства педагогических сотрудников гораздо меньше, особенно в государственных учебных заведениях.

Например, "голый" должностной оклад директора по ЕТС колеблется в пределах 7 732-10 256 грн (база 14-18 тарифного разряда). Если школа маленькая, а надбавки небольшие, то педагог будет получать максимум 15 000 грн/мес. В Киеве и других городах-миллионниках сумма может вырасти до 22 000 грн/мес.

Более 25 000 грн зарабатывают украинцы, которые руководят большими лицеями и гимназиями, имеют различные надбавки/премии, выполняют сложные управленческие задачи. В частных учебных заведениях должностная ставка может доходить до 50 000/мес.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, зарплата педагогических работников состоит из должностного оклада и различных надбавок, в частности за выслугу лет, престижность труда, работу в неблагоприятных условиях, проверку тетрадей, классное руководство, образцовое выполнение обязанностей и пр.

Также мы писали, что в 2025 году педагоги могут выйти на пенсию за выслугу лет, получить 100% компенсации за оплату коммунальных услуг в селах и ежемесячную доплату 2 000 грн за работу в неблагоприятных условиях. Государство выделило на это 12 млрд гривен.