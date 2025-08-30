Какая средняя зарплата учителя — Гетманцев рассекретил сумму и озвучил решение

Урок в школе. Фото: УНИАН

В Украине средние зарплаты учителей находятся на крайне низком уровне. Даже в Молдове выплаты педагогическим сотрудникам вдвое больше. Из-за недостаточного финансирования образовательной сферы молодежь не спешит идти работать в школы, что формирует дефицит кадров.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Какая средняя зарплата в учителей

Педагоги в Украине зарабатывают очень мало — около 15 000 грн/мес. в среднем, или 350 долларов. Для сравнения, доходы учителей в Молдове находятся на уровне 480-800 долларов/мес., а в восточноевропейских странах-членах ЕС сумма еще больше — от 1000 до 2 000 долларов/мес.

"Это огромное количество людей, огромное количество семей, которое государство последовательно, стабильно недооценивает и оскорбляет. Речь идет о материальном обеспечении и уважении", — отметил спикер.

Он добавил, что необходимо использовать подход, приближенный к репетиторству. Работники этой сферы могут зарабатывать в среднем 1 500 долларов в зависимости от нагрузки и предмета. Гетманцев считает, что учителя должны получать не меньше.

Возникает вопрос, где взять столько средств на финансирование зарплат? Глава профильного комитета ВРУ назвал решение: надо побороть тень и коррупцию. До сих пор из-за недополучения налоговых поступлений государственный бюджет теряет около 900 млрд гривен. А на образовательную субвенцию ежегодно направляется 103 млрд гривен.

"Считайте сами, насколько ощутимым может быть пересмотр зарплат педагогов даже исключительно за счет детенизации. И когда нам это удастся, то все наиболее незащищенные сейчас категории бюджетников смогут получить совсем другой уровень качества жизни", — написал Гетманцев в собственном Telegram-канале.

Какие минимальные доходы учителей

Ранее мы рассказывали, от чего зависит зарплата педагогов. Суммы формируются индивидуально с учетом должности, стажа, тарифного разряда, дополнительных надбавок и т.д. В 2025 году выплаты учителей состоят из таких частей:

должностной оклад (определяется на основе Единой тарифной сетки);

обязательная доплата на работу в неблагоприятных условиях (2 000 грн/мес. с 1 сентября);

премии за эффективное выполнение обязанностей;

надбавка за выслугу лет;

надбавка за престижность труда;

доплаты за классное руководство, проверку тетрадей и т. п.

Минимальные должностные оклады можно определить с помощью простого умножения базовой ставки сотрудника 1-го тарифного разряда на коэффициенты (все показатели указаны в ЕТС). Например, учителю без категории положена зарплата на уровне 6 396,5 грн, а педагогу высшей категории выплачивают минимум 8 505,2 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, учителя могут досрочно выйти на пенсию в 55 лет при наличии 30 лет стажа. Украинцы со стажем 25 лет до 2016-го имеют право на пенсию независимо от возраста. Размер выплат зависит от заработка, коэффициента стажа и надбавки.

Также мы писали, что в украинских школах не хватает педагогов, особенно по естественным наукам, и почти не приходит молодежь. Повышение зарплат учителей в ближайшее время не планируется из-за нагрузки на бюджет в военный период.