Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Средняя зарплата учителя — Гетманцев сообщил, как увеличить сумму

Средняя зарплата учителя — Гетманцев сообщил, как увеличить сумму

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 13:06
Какая средняя зарплата учителя — Гетманцев рассекретил сумму и озвучил решение
Урок в школе. Фото: УНИАН

В Украине средние зарплаты учителей находятся на крайне низком уровне. Даже в Молдове выплаты педагогическим сотрудникам вдвое больше. Из-за недостаточного финансирования образовательной сферы молодежь не спешит идти работать в школы, что формирует дефицит кадров.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какая средняя зарплата в учителей

Педагоги в Украине зарабатывают очень мало — около 15 000 грн/мес. в среднем, или 350 долларов. Для сравнения, доходы учителей в Молдове находятся на уровне 480-800 долларов/мес., а в восточноевропейских странах-членах ЕС сумма еще больше — от 1000 до 2 000 долларов/мес.

"Это огромное количество людей, огромное количество семей, которое государство последовательно, стабильно недооценивает и оскорбляет. Речь идет о материальном обеспечении и уважении", — отметил спикер.

Он добавил, что необходимо использовать подход, приближенный к репетиторству. Работники этой сферы могут зарабатывать в среднем 1 500 долларов в зависимости от нагрузки и предмета. Гетманцев считает, что учителя должны получать не меньше.

Возникает вопрос, где взять столько средств на финансирование зарплат? Глава профильного комитета ВРУ назвал решение: надо побороть тень и коррупцию. До сих пор из-за недополучения налоговых поступлений государственный бюджет теряет около 900 млрд гривен. А на образовательную субвенцию ежегодно направляется 103 млрд гривен.

"Считайте сами, насколько ощутимым может быть пересмотр зарплат педагогов даже исключительно за счет детенизации. И когда нам это удастся, то все наиболее незащищенные сейчас категории бюджетников смогут получить совсем другой уровень качества жизни", — написал Гетманцев в собственном Telegram-канале.

Какие минимальные доходы учителей

Ранее мы рассказывали, от чего зависит зарплата педагогов. Суммы формируются индивидуально с учетом должности, стажа, тарифного разряда, дополнительных надбавок и т.д. В 2025 году выплаты учителей состоят из таких частей:

  • должностной оклад (определяется на основе Единой тарифной сетки);
  • обязательная доплата на работу в неблагоприятных условиях (2 000 грн/мес. с 1 сентября);
  • премии за эффективное выполнение обязанностей;
  • надбавка за выслугу лет;
  • надбавка за престижность труда;
  • доплаты за классное руководство, проверку тетрадей и т. п.

Минимальные должностные оклады можно определить с помощью простого умножения базовой ставки сотрудника 1-го тарифного разряда на коэффициенты (все показатели указаны в ЕТС). Например, учителю без категории положена зарплата на уровне 6 396,5 грн, а педагогу высшей категории выплачивают минимум 8 505,2 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, учителя могут досрочно выйти на пенсию в 55 лет при наличии 30 лет стажа. Украинцы со стажем 25 лет до 2016-го имеют право на пенсию независимо от возраста. Размер выплат зависит от заработка, коэффициента стажа и надбавки.

Также мы писали, что в украинских школах не хватает педагогов, особенно по естественным наукам, и почти не приходит молодежь. Повышение зарплат учителей в ближайшее время не планируется из-за нагрузки на бюджет в военный период.

учителя минимальная зарплата школа репетитори средняя зарплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации