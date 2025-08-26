Зарплаты учителей с 1 сентября — к чему готовиться и будет ли повышение

Учительница у доски. Фото: УНИАН

Вопрос денежной поддержки учителей в Украине традиционно вызывает большой интерес. Вскоре начнется новый учебный год, который принесет положительные изменения в финансовом обеспечении педагогов, поскольку предусматривает повышение одной из обязательных надбавок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами учителей с 1 сентября 2025 года.

Вырастут ли зарплаты педагогов

Украинское правительство не планирует увеличивать денежное обеспечение учителей в ближайшее время, поскольку для этого не хватает средств в государственном бюджете. В целом доход педагогических сотрудников формируется сочетанием различных факторов, в частности:

должностным окладом, который зависит от тарифного разряда и квалификационной категории;

обязательных надбавок;

премий и доплат.

В среднем месячная зарплата учителя равна около 13 000 грн. На такую сумму может рассчитывать опытный педагог с высшей категорией, надбавкой за стаж 30% и минимальной доплатой за престижность 5%, но без надбавки за дополнительную работу.

Доплата за работу в неблагоприятных условиях

С 1 сентября учителя таки начнут получать увеличенные доходы. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования". Согласно документу, доплата "за неблагоприятные условия труда", которую установили с января 2025 года, вырастет вдвое.

Ежемесячно украинцы будут получать по 2 000 грн вместо 1000 грн. Это коснется:

всех педагогов независимо от предмета, количества часов и места работы;

директоров и заместителей с педагогической нагрузкой;

сотрудников с частичной занятостью;

педагогов по всей Украине.

Это обязательная доплата, которая не привязана к школе, рейтингу, результатам деятельности или другим факторам. На выплату помощи правительство еще в 2024 году выделило 12 млрд гривен, которые пошли на денежное обеспечение около 400 тысячам учителей учреждений общего среднего образования.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, учителя и научно-педагогические работники в 2025 году могут получить единовременное пособие на оздоровление в размере должностного оклада. Денежную поддержку выплачивают даже пенсионерам, но не сотрудникам по совместительству.

Также мы писали, какие изменения в правилах выхода на пенсию по возрасту для учителей вступили в силу в 2025 году. Педагогическим сотрудникам придется работать на один год дольше, сколько объем должен быть не менее 32 лет для женщин и мужчин.