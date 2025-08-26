Відео
Головна Економіка Зарплати вчителів зазнають змін — до чого готуватися з 1 вересня

Зарплати вчителів зазнають змін — до чого готуватися з 1 вересня

Дата публікації: 26 серпня 2025 12:35
Зарплати вчителів з 1 вересня — до чого готуватися і чи буде підвищення
Вчителька біля дошки. Фото: УНІАН

Питання грошової підтримки вчителів в Україні традиційно викликає великий інтерес. Невдовзі розпочнеться новий навчальний рік, який принесе позитивні зміни у фінансовому забезпеченні педагогів, оскільки передбачає підвищення однієї з обов’язкових надбавок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами вчителів з 1 вересня 2025 року.

Читайте також:

Чи виростуть зарплати педагогів

Український уряд не планує збільшувати грошове забезпечення вчителів найближчим часом, оскільки для цього не вистачає коштів у державному бюджеті. Загалом дохід педагогічних працівників формується поєднанням різних чинників, зокрема:

  • посадовим окладом, який залежить від тарифного розряду і кваліфікаційної категорії;
  • обов’язкових надбавок;
  • премій та доплат.

В середньому місячна зарплата вчителя дорівнює близько 13 000 грн. На таку суму може розраховувати досвідчений педагог із вищою категорією, надбавкою за стаж 30% і мінімальною доплатою за престижність 5%, але без надбавки за додаткову роботу.

Доплата за роботу в несприятливих умовах

З 1 вересня вчителі таки почнуть отримувати збільшені доходи. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти". Згідно з документом, доплата "за несприятливі умови праці", яку встановили з січня 2025 року, зросте вдвічі.

Щомісяця українці будуть отримувати по 2 000 грн замість 1000 грн. Це торкнеться:

  • всіх педагогів незалежно від предмету, кількості годин і місця роботи;
  • директорів і заступників із педагогічним навантаженням;
  • працівників із частковою зайнятістю;
  • освітян по всій Україні.

Це обов’язкова доплата, яка не прив’язана до школи, рейтингу, результатів діяльності чи інших факторів. На виплату допомоги уряд ще у 2024 році виділив 12 млрд гривень, які пішли на грошове забезпечення близько 400 тисячам учителів закладів загальної середньої освіти.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вчителі та науково-педагогічні працівники у 2025 році можуть отримати одноразову допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу. Грошову підтримку виплачують навіть пенсіонерам, але не співробітникам за сумісництвом.

Також ми писали, які зміни у правилах виходу на пенсію за віком для вчителів набули чинності у 2025 році. Педагогічним працівникам доведеться працювати на один рік довше, скільки обсяг повинен бути не менше 32 років для жінок і чоловіків.

