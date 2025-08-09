Програми підтримки вчителів — хто та які пільги може оформити у 2025 році

Вчителька веде урок. Фото: УНІАН

Робота вчителя є складною та вимагає великої відповідальності, тому держава намагається підтримати педагогів, надаючи їм певні пільги. У 2025 році деякі викладачі зможуть оформити пенсію за вислугу років, а також отримати допомогу в оплаті комунальних послуг.

Про те, яку підтримку держава гарантує педагогам та хто може скористатись пільгами, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто з вчителів має право на комунальні пільги

В Україні окремі категорії вчителів, крім основної заробітної плати та передбачених надбавок і доплат, мають також право на пільги.

Відповідно до частини 5 статті 29 Закону України "Про культуру", пільги надаються працівникам державних і комунальних закладів культури, а також педагогам закладів освіти у сфері культури, які працювали в селах або селищах міського типу та продовжують в них проживати. Для них передбачено такі пільги:

безоплатне користування житлом;

безплатне опалення та освітлення.

Варто зазначити, що пільги надаються лише за умови, що середньомісячний дохід на одного члена сім’ї за останні шість місяців не перевищує встановлений державою рівень.

"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням надаються працівникам за умови, якщо розмір їх середньомісячного сукупного доходу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу", — наголошується в тексті закону.

Щоб отримати ці пільги, пенсіонери повинні підтвердити своє право документально. Необхідна довідка може бути видана:

адміністрацією закладу, де працював працівник, якщо він продовжує функціонувати;

сільською чи селищною радою — у разі ліквідації установи або інших причин, на підставі записів у трудовій книжці;

відділом культури (або культури та туризму) районної держадміністрації — якщо робота виконувалась у державних чи комунальних установах культури.

Пенсія за вислугу років для вчителів

У 2025 році педагоги України зможуть вийти на пенсію за вислугу років на пільгових умовах. Для цього необхідно:

досягти 55 років;

мати щонайменше 30 років педагогічного стажу.

Такі вимоги закріплені у пункті "е" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення". При цьому виплата пенсії можлива лише після звільнення з посади, що дає право на її призначення. Якщо після оформлення пенсії педагог знову повертається на аналогічну роботу, виплати призупиняються до моменту повторного звільнення.

