Главная Экономика Поддержка учителей — какие льготы предоставляют педагогам в 2025

Поддержка учителей — какие льготы предоставляют педагогам в 2025

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 07:15
Программы поддержки учителей — кто и какие льготы может оформить в 2025
Учительница ведет урок. Фото: УНИАН

Работа учителя является сложной и требует большой ответственности, поэтому государство старается поддержать педагогов, предоставляя им определенные льготы. В 2025 году некоторые преподаватели смогут оформить пенсию за выслугу лет, а также получить помощь в оплате коммунальных услуг.

О том, какую поддержку государство гарантирует педагогам и кто может воспользоваться льготами, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто из учителей имеет право на коммунальные льготы

В Украине отдельные категории учителей, кроме основной заработной платы и предусмотренных надбавок и доплат, имеют также право на льготы. 

Согласно части 5 статьи 29 Закона Украины "О культуре", льготы предоставляются работникам государственных и коммунальных учреждений культуры, а также педагогам учреждений образования в сфере культуры, которые работали в селах или поселках городского типа и продолжают в них проживать. Для них предусмотрены следующие льготы:

  • бесплатное пользование жильем;
  • бесплатное отопление и освещение.

Стоит отметить, что льготы предоставляются только при условии, что среднемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает установленный государством уровень.

"Льготы на бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением предоставляются работникам при условии, если размер их среднемесячного совокупного дохода за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу", — отмечается в тексте закона.

Чтобы получить эти льготы, пенсионеры должны подтвердить свое право документально. Необходимая справка может быть выдана:

  • администрацией учреждения, где работал работник, если он продолжает функционировать;
  • сельским или поселковым советом — в случае ликвидации учреждения или других причин, на основании записей в трудовой книжке;
  • отделом культуры (или культуры и туризма) районной госадминистрации — если работа выполнялась в государственных или коммунальных учреждениях культуры.

Пенсия за выслугу лет для учителей

В 2025 году педагоги Украины смогут выйти на пенсию за выслугу лет на льготных условиях. Для этого необходимо:

  • достичь 55 лет;
  • иметь не менее 30 лет педагогического стажа.

Такие требования закреплены в пункте "е" статьи 55 Закона Украины "О пенсионном обеспечении". При этом выплата пенсии возможна только после увольнения с должности, дающей право на ее назначение. Если после оформления пенсии педагог снова возвращается на аналогичную работу, выплаты приостанавливаются до момента повторного увольнения.

Ранее мы писали, что в украинских школах ощущается нехватка учителей, особенно по отдельным предметам, что обусловлено низким уровнем оплаты труда. Однако даже несмотря на это — значительного повышения зарплат в ближайшее время не планируется.

Также мы рассказывали, что в августе большинство педагогов будет находиться в отпусках, но часть уже начнет подготовку к учебному году и интересуется, какую зарплату будет получать.

учителя льготы помощь преподаватели социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
