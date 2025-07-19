Додаткові виплати педагогам — за що вчитель може отримати премію

Вчителька з учнем біля шкільної дошки. Фото ілюстративне: Freepik

Працівникам освіти, крім основних окладів, виплачують різноманітні надбавки. Зокрема, деяким вчителям нараховують премії.

Новини.LIVE розповідають, на яких підставах педагог в Україні може отримати премію.

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За що вчителям виплачуються премії

Державні нагороди, премії, відзнаки, грамоти та інші види морального та матеріального заохочення надаються педагогам згідно з пунктом 4 статті 57 Закон "Про освіту".

В Офісі освітнього омбудсмена зазначили, що кожен заклад освіти розробляє Положення про преміювання, у якому визначає порядок виплати преміювання та критерії виплати заробітної плати.

Виплати здійснюються відповідно до особистого внеску працівника в загальні результати роботи, за підсумками роботи певного періоду (місяць, квартал, рік), до державних та професійних свят, ювілейних дат працівників тощо.

Найчастіше вчителі отримують премії за:

якісну сумлінну працю (якість проведених уроків та занять, використання новітніх технологій в освітньому процесі, участь у суспільно-громадському житті закладу освіти, стан документації, належний рівень виконавської та трудової дисципліни, ефективної роботи з батьками, організація та участь у заходах);

сприяння розвитку здібностей учнів (підготовка учнів-переможців учнівських олімпіад з навчальних предметів різних рівнів та конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук та інших конкурсах);

перемогу та участь у професійних конкурсах;

участь у розробці підручників, навчально-методичних посібників, засобів навчання, рекомендацій, авторських навчальних програм тощо.

Кожна школа може визначити власні критерії щодо нарахування премії й внести їх до Положення про преміювання, яке є частиною колективного договору.

Розміри премій для педагогів

Преміювання вчителів відбувається в рамках фондів заробітної плати на бюджетний рік. При цьому розміри грошової винагороди не можуть обмежуватися максимальними показниками.

Тож навчальні заклади можуть самостійно встановлювати розмір премій вчителям, що визначено в пункті 53 Інструкції про порядок обчислення зарплати працівників освіти.

Деяким вчителям не платять надбавки

Педагоги однієї з громад поскаржилися освітньому омбудсмену, що з початку року їм не нараховували доплату за роботу в несприятливих умовах праці.

"Як повідомили вчителі, станом на травень 2025 року таку доплату педагоги їхнього закладу освіти ще не отримували жодного разу. Керівництво закладу освіти у відповідь на звернення педагогів зазначало, що причина полягає у тому, що ще не внесені відповідні зміни до бюджету громади на 2025 рік", — пояснила освітній омбудсмен Надія Лещик.

Вона направила офіційний запит до засновника закладу, який пояснив що виплату затримали через довгу внутрішню комунікацію щодо змін до бюджету. Пізніше заборгованість перед вчителями закрили.

Раніше ми писали, на скільки відрізняються зарплати вчителів в Україні та країнах Європи.

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