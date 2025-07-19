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Главная Экономика Зарплаты учителей — за что педагог может получить премию

Зарплаты учителей — за что педагог может получить премию

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 13:12
Дополнительные выплаты педагогам — за что учитель может получить премию
Учительница с учеником у школьной доски. Фото иллюстративное: Freepik

Работникам образования, кроме основных окладов, выплачивают различные надбавки. В частности, некоторым учителям начисляют премии.

Новини.LIVE рассказывают, на каких основаниях педагог в Украине может получить премию.

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За что учителям выплачиваются премии

Государственные награды, премии, награды, грамоты и другие виды морального и материального поощрения предоставляются педагогам согласно пункту 4 статьи 57 Закон "Об образовании".

В Офисе образовательного омбудсмена отметили, что каждое учебное заведение разрабатывает Положение о премировании, в котором определяет порядок выплаты премирования и критерии выплаты заработной платы.

Выплаты осуществляются в соответствии с личным вкладом работника в общие результаты работы, по итогам работы определенного периода (месяц, квартал, год), к государственным и профессиональным праздникам, юбилейным датам работников и тому подобное.

Чаще всего учителя получают премии за:

  • качественный добросовестный труд (качество проведенных уроков и занятий, использование новейших технологий в образовательном процессе, участие в общественно-общественной жизни учебного заведения, состояние документации, надлежащий уровень исполнительской и трудовой дисциплины, эффективной работы с родителями, организация и участие в мероприятиях);
  • содействие развитию способностей учащихся (подготовка учащихся-победителей ученических олимпиад по учебным предметам разных уровней и конкурса защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук и других конкурсах);
  • победу и участие в профессиональных конкурсах;
  • участие в разработке учебников, учебно-методических пособий, средств обучения, рекомендаций, авторских учебных программ и тому подобное.

Каждая школа может определить собственные критерии начисления премии и внести их в Положение о премировании, которое является частью коллективного договора.

Размеры премий для педагогов

Премирование учителей происходит в рамках фондов заработной платы на бюджетный год. При этом размеры денежного вознаграждения не могут ограничиваться максимальными показателями.

Поэтому учебные заведения могут самостоятельно устанавливать размер премий учителям, что определено в пункте 53 Инструкции о порядке исчисления зарплаты работников образования.

Некоторым учителям не платят надбавки

Педагоги одной из громад пожаловались образовательному омбудсмену, что с начала года им не начисляли доплату за работу в неблагоприятных условиях труда.

"Как сообщили учителя, по состоянию на май 2025 года такую доплату педагоги их учебного заведения еще не получали ни разу. Руководство учебного заведения в ответ на обращение педагогов отмечало, что причина заключается в том, что еще не внесены соответствующие изменения в бюджет громады на 2025 год", — пояснила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Она направила официальный запрос к учредителю заведения, который объяснил, что выплату задержали из-за долгой внутренней коммуникации по изменениям в бюджет. Позже задолженность перед учителями закрыли.

Ранее мы писали, на сколько отличаются зарплаты учителей в Украине и странах Европы.

Также узнавайте, на какую дополнительную поддержку от государства могут рассчитывать некоторые педагоги в августе.

образование зарплаты учителя премия надбавки
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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