Доплата педагогам за роботу в несприятливих умовах праці — омбудсмен заявила про порушення

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Педагоги однієї з громад поскаржилися освітньому омбудсмену, що з початку року їм не нараховували доплату за роботу в несприятливих умовах праці. Станом на травень 2025 року надбавки вчителі не отримували.

Про це повідомила Служба освітнього омбудсмена України.

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"Як повідомили вчителі, станом на травень 2025 року таку доплату педагоги їхнього закладу освіти ще не отримували жодного разу. Керівництво закладу освіти у відповідь на звернення педагогів зазначало, що причина полягає у тому, що ще не внесені відповідні зміни до бюджету громади на 2025 рік", — пояснила освітній омбудсмен Надія Лещик.

Чому вчителям не виплатили надбавки

Освітній омбудсмен направила офіційний запит до засновника закладу. Орган місцевого самоврядування пояснив, що виплату затримали через довгу внутрішню комунікацію щодо змін до бюджету. Після того як розв'язали бюджетні питання, затвердили нові кошториси, тарифікації та штатні розписи. У травні педагоги отримали доплату за попередні місяці, а в червні — надбавку за травень.

Скільки мають доплачувати вчителям

Омбудсмен нагадала, що відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2024 року № 1286 "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" вчителям закладів загальної середньої освіти державної й комунальної форми власності установлено щомісячну доплату за роботу в несприятливих умовах праці:

з 1 січня 2025 року — у розмірі 1 300 грн;

з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан — у розмірі 2 600 грн.

Згідно з пунктом 6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати покладається на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів освіти, керівників вищих органів управління.

Надія Лещик наголосила на неприпустимості порушення прав педагогічних працівників на отримання щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці та потребі забезпечити належні умови для реалізації трудових прав освітян.

Чи зростуть зарплати вчителів

За словами освітнього омбудсмена, у цьому питанні важлива позиція уряду, Міністерства фінансів України. Адже саме вони виділяють кошти на заробітну плату.

Вона додала, що документи, які регулюють виплату зарплати освітянам, застарілі, адже розроблялися кілька десятків років тому й не відповідають сучасним вимогам. Тож державі потрібно насамперед змінити підхід до нарахування зарплат вчителям.

Раніше ми писали, як оплачується праця вчителів у літній період та скільки їм нарахують у серпні 2025 року.

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