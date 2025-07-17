Зарплати вчителів в Україні та Європі — де платять найбільше та найменше у 2025 році (інфографіка)

Вчителька з дітьми на уроці. Фото ілюстративне: Freepik

Вчителі, без перебільшення, формують майбутнє країни, і їхня праця має достойно оплачуватися. Європейські країни поступово підвищують зарплати педагогів, визнаючи це стратегічною інвестицією в суспільство. Водночас в Україні доходи вчителів залишаються низькими, і це змушує багатьох талановитих педагогів шукати іншу роботу.

Новини.LIVE дослідили, на скільки відрізняються зарплати вчителів в Україні та країнах Європи.

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Зарплата вчителя в Україні

Середня зарплата вчителя в Україні, за даними Державної служби статистики, становить близько 14 200 грн на місяць. Якщо порахувати в європейській валюті за актуальним курсом, то це близько 290 євро.

Складається вона з посадового окладу, надбавок за вислугу років та престижність праці та інших доплат. Тож остаточно сума може коливатися залежно від стажу, категорії та навіть місця роботи конкретного вчителя.

Скільки платять вчителям в Європі

Зарплати вчителів у більшості країн Європі, за даними порталу Europa.jobs, змінюються з року в рік. Окрім економічних факторів, рівень оплати праці залежить від освіти та кваліфікації вчителя, його досвіду, а також від типу і місця розташування навчального закладу.

Наразі середні місячні зарплати вчителів у Європі такі:

Швейцарія — 6 200 євро;

Люксембург — 6 000 євро;

Данія — 5 600 євро;

Нідерланди — 5 000 євро;

Норвегія — 5 000 євро;

Австрія — 3 900 євро;

Фінляндія — 3 500 євро;

Швеція — 3 400 євро;

Франція — 3 000 євро;

Німеччина — 2 900 євро;

Іспанія — 2 550 євро;

Італія — 2 550 євро;

Польща — 1 200 євро.

Зарплати вчителів в Україні та Європі. Графіка: Новини.LIVE

Кожна країна Європи виділяє певну частку (в середньому 4,9%) свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на освітні заклади всіх рівнів, від початкової до вищої освіти.

Найменше виділяють Греція, Литва та Ірландія — 3%, а найбільше Норвегія, Швеція та Данія — близько 6-7%.

Чи планують українським вчителям підвищити зарплати

В уряді вважають, що зарплати освітян в Україні потребують перегляду насамперед в тому, що це стосується підходу до їх нарахування. Адже документи, які регулюють виплату зарплати вчителям, розроблені 20-30 років тому і не відповідають сучасним вимогам.

"Встановлена ставка вчителя і її розмір не дотягує навіть до мінімальної заробітної плати. А далі йде велика кількість доплат та надбавок: за вислугу років, за класне керівництво, за перевірку зошитів, за престижність тощо", — говорить освітня омбудсменка Надія Лещик.

Однак посадовиця наголосила, що одночасно підвищити усім освітянам зарплату в умовах воєнного стану неможливо через обмежені фінансові можливості держави, але поступове підвищення необхідне.

Раніше ми писали, як оплачується праця вчителів у літній період та скільки їм нарахують у серпні 2025 року.

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