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Головна Економіка Доходи в освіті — що буде із зарплатами вчителів у серпні

Доходи в освіті — що буде із зарплатами вчителів у серпні

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 10:05
Що буде із зарплатами вчителів у серпні — ставки, надбавки, доплати
Вчителька біля шкільної дошки. Фото ілюстративне: Freepik

У період літніх канікул більшість освітян йде у відпустки, однак є й такі, що продовжують працювати. І попри те, що уроки в цей період не ведуться, роботи у вчителів вдосталь — підготовка звітів, планів, дидактичних матеріалів до нового навчального року, курси підвищення кваліфікації тощо.

Новини.LIVE розповідають, як оплачується праця вчителів у літній період та скільки їм нарахують у серпні 2025 року.

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Скільки платять вчителям під час канікул

Відповідно до наказу Міністерства освіти України "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", за час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з-поміж керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Тож працівникам закладів освіти, в тому числі вчителям, за літні місяці нараховують таку саму зарплату, що й протягом навчального року. 

Як нараховують зарплату вчителю

Заробітна плата педагога, як пояснили на порталі "Педрада", складається з:

  • посадового окладу;
  • надбавки за вислугу років;
  • надбавки за престижність праці;
  • інших доплат.

Посадові оклади педагогічних співробітників у закладах освіти виплачуються відповідно Єдиній тарифній сітці розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЄТС). Це затверджено наказом МОН від 26.09.2005 №557 та постановою Кабінету міністрів від 30.08.2002 №1298.

Вчителі також мають право на підвищення посадового окладу на 10%. Це передбачено Постановою КМУ "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" від 11.01.2018 №22. І вже від розміру посадового окладу, з урахуванням підвищення на 10%, вчителю нараховують усі інші доплати та надбавки.

Доплата за вислугу років становить:

  • понад 3 роки педстажу — 10%;
  • понад 10 років — 20%;
  • понад 20 років — 30%.

За престижність праці вчителям доплачують від 5 до 30% посадового окладу. Постановою Кабміну №1391 передбачені також інші доплати та надбавки освітянам.

Чи підвищать вчителям зарплати

Освітня омбудсменка Надія Лещик пояснила, що у цьому питанні важлива позиція уряду, Міністерства фінансів України. Адже саме вони виділяють кошти на заробітну плату. 

"Тут є проблема: встановлена ставка вчителя і її розмір не дотягують навіть до мінімальної заробітної плати. А далі йде велика кількість доплат та надбавок: за вислугу років, за класне керівництво, за перевірку зошитів, за престижність тощо", — зауважила вона.

Омбудсменка додала, що документи, які регулюють виплату зарплати освітянам, застарілі, адже розроблялися кілька десятків років тому й не відповідають сучасним вимогам. Тож державі треба кардинально змінити формат підходів до виплати зарплат вчителям.

Раніше ми писали, скільки готові платити вчителям праці в Україні. 

Також дізнавайтеся, які платні послуги можуть надати школи.

освіта зарплати вчителі доходи зарплатня
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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