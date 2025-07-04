Підготовка до НМТ, концерти, реклама — за які послуги школи можуть брати гроші

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським закладам загальної середньої освіти, як державним, так і комунальним, законодавство дозволяє надавати деякі платні послуги. Однак тут має виконуватися низка умов, зокрема прозорість надання таких послуг та добровільність їх отримання.

Про платні послуги, які можуть надавати школи, розповіла освітня омбудсменка Надія Лещик у відповіді на запит "Вчися.Медіа".

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Відповідно до Закону України "Про освіту", державні та комунальні заклади освіти мають право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет міністрів України. Також засновники відповідних закладів освіти можуть затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабміном, зазначила омбудсменка.

За що школи можуть брати гроші

Повний список видів послуг, які може надавати заклад освіти, є в "Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності", затвердженому КМУ.

Зокрема це:

підготовка до вступу до закладів фахової передвищої, вищої освіти та до зовнішнього незалежного оцінювання (НМТ);

розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання;

надання послуг із проведення експертизи засобів навчання, зокрема навчальних та навчально-методичних видань;

організація, проведення концертно-видовищних заходів;

надання поліграфічних послуг, послуг комп’ютерного набору, верстання текстів, рекламних послуг;

друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії та багато іншого.

Крім того, школа може надавати в оренду рухоме та нерухоме майно або обладнання, яке тимчасово не використовується в освітній діяльності. Але за умови, що це не погіршує соціально-побутових умов для учнів чи працівників закладу.

Омбудсменка також зазначила, що учні та їхні батьки можуть отримувати в школі платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах.

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