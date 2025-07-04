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Главная Экономика Не считается поборами — за что школы могут брать деньги

Не считается поборами — за что школы могут брать деньги

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 19:10
Подготовка к НМТ, концерты, реклама — за какие услуги школы могут брать деньги
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским заведениям общего среднего образования, как государственным, так и коммунальным, законодательство позволяет предоставлять некоторые платные услуги. Однако здесь должен выполняться ряд условий, в частности прозрачность предоставления таких услуг и добровольность их получения.

О платных услугах, которые могут предоставлять школы, рассказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик в ответе на запрос "Вчися.Медиа".

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Согласно Закону Украины "Об образовании", государственные и коммунальные учебные заведения имеют право предоставлять платные образовательные и другие услуги, перечень которых утверждает Кабинет министров Украины. Также учредители соответствующих учебных заведений могут утверждать перечни платных образовательных и других услуг, которые не вошли в перечень, утвержденный Кабмином, отметила омбудсмен.

За что школы могут брать деньги

Полный список видов услуг, которые может предоставлять учебное заведение, есть в "Перечне платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и учреждениями системы образования, относящихся к государственной и коммунальной форме собственности", утвержденном КМУ.

В частности это:

  • подготовка к поступлению в учреждения профессионального предвысшего, высшего образования и к внешнему независимому оцениванию (НМТ);
  • разработка, внедрение и сопровождение электронных учебных материалов, курсов дистанционного обучения;
  • предоставление услуг по проведению экспертизы средств обучения, в частности учебных и учебно-методических изданий;
  • организация, проведение концертно-зрелищных мероприятий;
  • предоставление полиграфических услуг, услуг компьютерного набора, верстки текстов, рекламных услуг;
  • печатание, копирование, сканирование, ламинирование, запись информации на носители и многое другое.

Кроме того, школа может предоставлять в аренду движимое и недвижимое имущество или оборудование, которое временно не используется в образовательной деятельности. Но при условии, что это не ухудшает социально-бытовых условий для учащихся или работников учреждения.

Омбудсмен также отметила, что ученики и их родители могут получать в школе платные образовательные и другие услуги исключительно на добровольных началах.

Ранее мы писали, какие зарплаты получают учителя во время школьных каникул.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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