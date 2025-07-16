Что будет с зарплатами учителей в августе — ставки, надбавки, доплаты

Учительница у школьной доски. Фото иллюстративное: Freepik

В период летних каникул большинство педагогов уходят в отпуска, однако есть и такие, которые продолжают работать. И несмотря на то, что уроки в этот период не ведутся, работы у учителей достаточно — подготовка отчетов, планов, дидактических материалов к новому учебному году, курсы повышения квалификации и тому подобное.

Новини.LIVE рассказывают, как оплачивается труд учителей в летний период и сколько им начислят в августе 2025 года.

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В соответствии с приказом Министерства образования Украины "Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования", за время работы в период каникул оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, которым разрешается вести преподавательскую работу или занятия с кружковцами в том же учреждении, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествовавшей началу каникул.

Поэтому работникам заведений образования, в том числе учителям, за летние месяцы начисляют такую же зарплату, что и в течение учебного года.

Как начисляют зарплату учителю

Заработная плата педагога, как объяснили на портале "Педрада", состоит из:

должностного оклада;

надбавки за выслугу лет;

надбавки за престижность труда;

других доплат.

Должностные оклады педагогических сотрудников в учебных заведениях выплачиваются в соответствии с Единой тарифной сеткой разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС). Это утверждено приказом МОН от 26.09.2005 №557 и постановлением Кабинета министров от 30.08.2002 №1298.

Учителя также имеют право на повышение должностного оклада на 10%. Это предусмотрено Постановлением КМУ "О повышении оплаты труда педагогических работников" от 11.01.2018 №22. И уже от размера должностного оклада, с учетом повышения на 10%, учителю начисляют все другие доплаты и надбавки.

Доплата за выслугу лет составляет:

свыше 3 лет педстажа — 10%;

свыше 10 лет — 20%;

свыше 20 лет — 30%.

За престижность труда учителям доплачивают от 5 до 30% должностного оклада. Постановлением Кабмина №1391 предусмотрены также другие доплаты и надбавки педагогам.

Повысят ли учителям зарплаты

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик объяснила, что в этом вопросе важна позиция правительства, Министерства финансов Украины. Ведь именно они выделяют средства на заработную плату.

"Здесь есть проблема: установлена ставка учителя и ее размер не дотягивает даже до минимальной заработной платы. А дальше идет большое количество доплат и надбавок: за выслугу лет, за классное руководство, за проверку тетрадей, за престижность и т.д.", — отметила она.

Омбудсмен добавила, что документы, регулирующие выплату зарплаты педагогам, устаревшие, ведь разрабатывались несколько десятков лет назад и не соответствуют современным требованиям. Поэтому государству надо кардинально изменить формат подходов к выплате зарплат учителям.

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