Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Доходы в образовании — что будет с зарплатами учителей в августе

Доходы в образовании — что будет с зарплатами учителей в августе

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 10:05
Что будет с зарплатами учителей в августе — ставки, надбавки, доплаты
Учительница у школьной доски. Фото иллюстративное: Freepik

В период летних каникул большинство педагогов уходят в отпуска, однако есть и такие, которые продолжают работать. И несмотря на то, что уроки в этот период не ведутся, работы у учителей достаточно — подготовка отчетов, планов, дидактических материалов к новому учебному году, курсы повышения квалификации и тому подобное.

Новини.LIVE рассказывают, как оплачивается труд учителей в летний период и сколько им начислят в августе 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Сколько платят учителям во время каникул

В соответствии с приказом Министерства образования Украины "Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования", за время работы в период каникул оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, которым разрешается вести преподавательскую работу или занятия с кружковцами в том же учреждении, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествовавшей началу каникул.

Поэтому работникам заведений образования, в том числе учителям, за летние месяцы начисляют такую же зарплату, что и в течение учебного года.

Как начисляют зарплату учителю

Заработная плата педагога, как объяснили на портале "Педрада", состоит из:

  • должностного оклада;
  • надбавки за выслугу лет;
  • надбавки за престижность труда;
  • других доплат.

Должностные оклады педагогических сотрудников в учебных заведениях выплачиваются в соответствии с Единой тарифной сеткой разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС). Это утверждено приказом МОН от 26.09.2005 №557 и постановлением Кабинета министров от 30.08.2002 №1298.

Учителя также имеют право на повышение должностного оклада на 10%. Это предусмотрено Постановлением КМУ "О повышении оплаты труда педагогических работников" от 11.01.2018 №22. И уже от размера должностного оклада, с учетом повышения на 10%, учителю начисляют все другие доплаты и надбавки.

Доплата за выслугу лет составляет:

  • свыше 3 лет педстажа — 10%;
  • свыше 10 лет — 20%;
  • свыше 20 лет — 30%.

За престижность труда учителям доплачивают от 5 до 30% должностного оклада. Постановлением Кабмина №1391 предусмотрены также другие доплаты и надбавки педагогам.

Повысят ли учителям зарплаты

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик объяснила, что в этом вопросе важна позиция правительства, Министерства финансов Украины. Ведь именно они выделяют средства на заработную плату.

"Здесь есть проблема: установлена ставка учителя и ее размер не дотягивает даже до минимальной заработной платы. А дальше идет большое количество доплат и надбавок: за выслугу лет, за классное руководство, за проверку тетрадей, за престижность и т.д.", — отметила она.

Омбудсмен добавила, что документы, регулирующие выплату зарплаты педагогам, устаревшие, ведь разрабатывались несколько десятков лет назад и не соответствуют современным требованиям. Поэтому государству надо кардинально изменить формат подходов к выплате зарплат учителям.

Ранее мы писали, сколько готовы платить учителям труда в Украине.

Также узнавайте, какие платные услуги могут предоставить школы.

образование зарплаты учителя доходы зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации