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География доходов — сколько платят учителям в Украине и Европе

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 06:35
Зарплаты учителей в Украине и Европе - где платят больше и меньше всего в 2025 году (инфографика)
Учительница с детьми на уроке. Фото иллюстративное: Freepik

Учителя, без преувеличения, формируют будущее страны, и их труд должен достойно оплачиваться. Европейские страны постепенно повышают зарплаты педагогов, считая это стратегической инвестицией в общество. В то же время в Украине доходы учителей остаются низкими, и это заставляет многих талантливых педагогов искать другую работу.

Новини.LIVE исследовали, на сколько отличаются зарплаты учителей в Украине и странах Европы.

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Зарплата учителя в Украине

Средняя зарплата учителя в Украине, по данным Государственной службы статистики, составляет около 14 200 грн в месяц. Если посчитать в европейской валюте по актуальному курсу, то это около 290 евро.

Состоит она из должностного оклада, надбавок за выслугу лет и престижность труда и других доплат. Поэтому окончательная сумма может колебаться в зависимости от стажа, категории и даже места работы конкретного учителя.

Сколько платят учителям в Европе

Зарплаты учителей в большинстве стран Европы, по данным портала Europa.jobs, меняются из года в год. Кроме экономических факторов, уровень оплаты труда зависит от образования и квалификации учителя, его опыта, а также от типа и места расположения учебного заведения.

Сейчас средние месячные зарплаты учителей в Европе следующие:

  • Швейцария -— 6 200 евро;
  • Люксембург — 6 000 евро;
  • Дания — 5 600 евро;
  • Нидерланды — 5 000 евро;
  • Норвегия — 5 000 евро;
  • Австрия — 3 900 евро;
  • Финляндия — 3 500 евро;
  • Швеция — 3 400 евро;
  • Франция — 3 000 евро;
  • Германия — 2 900 евро;
  • Испания — 2 550 евро;
  • Италия — 2 550 евро;
  • Польша — 1 200 евро.
Зарплаты учителей в Украине и Европе
Зарплаты учителей в Украине и Европе. Графика: Новини.LIVE

Каждая страна Европы выделяет определенную долю (в среднем 4,9%) своего валового внутреннего продукта (ВВП) на образовательные учреждения всех уровней, от начального до высшего образования.

Меньше всего выделяют Греция, Литва и Ирландия — 3%, а больше всего Норвегия, Швеция и Дания — около 6-7%.

Планируют ли украинским учителям повысить зарплаты

В правительстве считают, что зарплаты педагогов в Украине нуждаются в пересмотре прежде всего в том, что касается подхода к их начислению. Ведь документы, которые регулируют выплату зарплаты учителям, разработаны 20-30 лет назад и не соответствуют современным требованиям.

"Установленная ставка учителя и ее размер не дотягивает даже до минимальной заработной платы. А дальше идет большое количество доплат и надбавок: за выслугу лет, за классное руководство, за проверку тетрадей, за престижность и т.д.", — говорит образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Однако чиновница отметила, что одновременно повысить всем педагогам зарплату в условиях военного положения невозможно из-за ограниченных финансовых возможностей государства, но постепенное повышение необходимо.

Ранее мы писали, как оплачивается труд учителей в летний период и сколько им начислят в августе 2025 года.

Также узнавайте, сколько будут получать учителя в Украине в течение ближайших лет.

образование зарплаты учителя Европа доходы
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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