Доплата педагогам за работу в неблагоприятных условиях труда — омбудсмен заявила о нарушениях

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Педагоги одной из громад пожаловались образовательному омбудсмену, что с начала года им не начисляли доплату за работу в неблагоприятных условиях труда. По состоянию на май 2025 года надбавки учителя не получали.

Об этом сообщила Служба образовательного омбудсмена Украины.

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"Как сообщили учителя, по состоянию на май 2025 года такую доплату педагоги их учебного заведения еще не получали ни разу. Руководство учебного заведения в ответ на обращение педагогов отмечало, что причина заключается в том, что еще не внесены соответствующие изменения в бюджет общины на 2025 год", — пояснила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Почему учителям не выплатили надбавки

Образовательный омбудсмен направила официальный запрос к учредителю заведения. Орган местного самоуправления объяснил, что выплату задержали из-за долгой внутренней коммуникации относительно изменений в бюджет. После того как решили бюджетные вопросы, утвердили новые сметы, тарификации и штатные расписания. В мае педагоги получили доплату за предыдущие месяцы, а в июне — надбавку за май.

Сколько должны доплачивать учителям

Омбудсмен напомнила, что в соответствии с пунктом 1 постановления Кабинета Министров Украины от 08.11.2024 года № 1286 "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования" учителям учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной формы собственности установлена ежемесячная доплата за работу в неблагоприятных условиях труда:

с 1 января 2025 года — в размере 1 300 грн;

с 1 сентября 2025 года и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение — в размере 2 600 грн.

Согласно пункту 6 Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования, утвержденной приказом Министерства образования Украины от 15.04.1993 № 102, ответственность за своевременное и правильное установление работникам ставок заработной платы, должностных окладов, исчисление заработной платы возлагается на руководителей и главных бухгалтеров (бухгалтеров) учреждений и заведений образования, руководителей высших органов управления.

Надежда Лещик подчеркнула недопустимость нарушения прав педагогических работников на получение ежемесячной доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и необходимость обеспечить надлежащие условия для реализации трудовых прав педагогов.

Вырастут ли зарплаты учителей

По словам образовательного омбудсмена, в этом вопросе важна позиция правительства, Министерства финансов Украины. Ведь именно они выделяют средства на заработную плату.

Она добавила, что документы, регулирующие выплату зарплаты педагогам, устаревшие, ведь разрабатывались несколько десятков лет назад и не соответствуют современным требованиям. Поэтому государству нужно в первую очередь изменить подход к начислению зарплат учителям.

Ранее мы писали, как оплачивается труд учителей в летний период и сколько им начислят в августе 2025 года.

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