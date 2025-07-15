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Головна Економіка Пільги для вчителів — на яку підтримку розраховувати в серпні

Пільги для вчителів — на яку підтримку розраховувати в серпні

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 06:30
Пільги для педагогів — яку підтримку надаватиме держава в серпні
Вчитель проводить урок. Фото: УНІАН

Професія вчителя важка та відповідальна, тому держава надає педагогам додаткову підтримку. У 2025 році освітяни можуть розраховувати на кілька важливих пільг. Йдеться про можливість дострокового виходу на пенсію та допомогу з оплатою житлово-комунальних послуг. Але скористатися ними зможуть лише ті, хто відповідає певним умовам.

Про те, на яку додаткову підтримку від держави можуть розраховувати деякі педагоги в серпні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Компенсація комунальних витрат 

За інформацією Пенсійного фонду України, освітяни-пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості, можуть отримати 100% компенсацію витрат на:

  • оплату житлово-комунальних послуг;
  • придбання пічного палива та балонного газу (в межах соціальних норм).

Це стосується лише тих, хто постійно проживає в селі, та при умові, що середній дохід на одного члена родини не перевищує 4 240 грн на місяць.

Можливість раніше піти на пенсію

У 2025 році вчителі можуть вийти на пенсію достроково — за вислугу років. Це стосується тих, хто:

  • досяг 55-річного віку;
  • має не менше 30 років педагогічного стажу.

Таку можливість передбачає пункт "е" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Однак, щоб отримувати цю пенсію, потрібно звільнитися з посади, яка дає право на таке пенсійне забезпечення. Якщо вчитель знову почне працювати за фахом, пенсію призупинять — і відновлять лише після повторного звільнення.

Раніше ми писали, що професія вчителя має велике значення для суспільства, тому держава прагне забезпечити педагогам належну підтримку. Із завершенням літніх канікул освітяни можуть розраховувати на надбавку до своєї заробітної плати.

Також ми розповідали, що сьогодні в українських школах учитель трудового навчання виконує надзвичайно важливу функцію. Його завдання — не лише навчити учнів користуватися інструментами чи освоїти побутові навички, а й допомогти сформувати практичний підхід до життя, виховати самостійність та відповідальність.

вчителі школи пільги допомога викладачі
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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