Соцпідтримка військових — які пільги УБД зможуть отримати у серпні 2025 року

Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН

Військовослужбовці, які захищають Україну від російської агресії, мають право на пільги та соціальні гарантії, передбачені законодавством. Зокрема, учасники бойових дій можуть розраховувати на комунальні знижки, безоплатні медичні та транспортні послуги.

Новини.LIVE розповідають, які пільги для УБД будуть чинними у серпні 2025 року.

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Загалом, відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", захисники зі статусом УБД (а також члени їхніх родин) мають право на понад два десятки різних видів пільг. У серпні змін щодо їх переліку наразі не передбачається.

Медичні пільги

УБД, які мають відповідне посвідчення, що підтверджує статус, мають право:

безплатно отримувати ліки та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергово та безоплатно отримувати послуги з зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безоплатно отримувати путівки в санаторно-курортні заклади (або компенсацію вартості путівки);

користуватися при виході на пенсію (незалежно від часу виходу) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щороку проходити медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

першочергово обслуговуватися в лікувально-профілактичних закладах.

Транспортні пільги

Згідно з вищевказаним законом, учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд такими видами транспорту:

пасажирський міський — усі види;

автомобільний транспорт загального користування у сільській місцевості;

залізничний і водний транспорт приміського сполучення;

автобуси приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

Крім того, учасники бойових дій можуть скористатися безплатним проїздом один раз на два роки (в обидва боки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, або проїзд один раз на рік (туди й назад) вказаними видами транспорту з 50% знижкою.

Пільги на послуги ЖКГ

Захисникам належить 75% знижки на:

квартплату;

оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг;

оплату вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Для військових з інвалідністю знижка на комунальні послуги становить 100%.

Усі комунальні пільги надаються учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Освітні пільги

УБД та їхні діти мають право на державну підтримку у здобутті освіти. Це в тому числі:

повна або часткова оплата навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатне проживання в гуртожитку.

Крім того, на території інших держав їм надається переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти.

УБД також мають право на різні податкові та трудові пільги, як от звільнення від сплати ЄСВ, першочергове працевлаштування та додаткові відпустки тощо. До того ж захисники першочергово отримують земельні ділянки для будівництва та, за потреби, забезпечуються житловою площею.

Раніше ми писали, на яку соціальну підтримку можуть розраховувати захисники, які повернулися з ворожого полону.

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