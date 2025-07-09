Грошове забезпечення військовослужбовців планують нараховувати по-новому — що зміниться

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт щодо грошового забезпечення військовослужбовців. Його автори вважають чинну систему нарахування виплат захисникам застарілою та дискримінаційною й пропонують шляхи для її осучаснення.

Новини.LIVE розповідають, як планують змінити грошове забезпечення військових.

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Автори ініціативи зазначають, що чинні норми, які регулюють грошове забезпечення військових, згідно зі ст. 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", відносять їх до категорії державних службовців та передбачають єдину систему нарахування, як для інших держслужбовців. Проте цей механізм не враховує екстремальні умови служби, ризики для життя та здоров’я, що фактично дискримінує військових у порівнянні з іншими держслужбовцями.

"Зазначені вище обставини зумовлюють перегляд окремих позицій щодо проходження військової служби в умовах воєнного стану та осучаснення системи грошового і пенсійного забезпечення військовослужбовців рядового та офіцерського складу, як платформи для належної мотивації, піднесення морального стану і відчуття турботи держави за життя солдата", — йдеться у пояснювальній записці.

Що пропонують нардепи

На думку авторів законопроєкту, до підстав визначення рівня інтенсивності проходження військової служби необхідно віднести її здійснення в умовах воєнного стану, безпосередньо в районі бойових дій військової частини, де проходять службу військовослужбовці:

незалежно від займаної посади (медики, водії, кухарі та ін., кожен з яких виконує завдання із забезпечення боєздатності військової частини);

безпосередньої участі в боях по стримуванні та відсічі збройної агресії.

Таким чином, пропонується виокремити рівень інтенсивності, як чинного фактора на розмір грошового утримання при проходженні військової служби:

в/ч, що територіально перебувають в районі бойових дій;

безпосередня участь військовослужбовців в боях та виконання бойових задач іншого характеру на лінії зіткнення.

Пропонується передбачити в умовах воєнного стану (війни, військової агресії), стримуванні та протидії збройної агресії, застосувати коефіцієнти для визначення розміру додаткових доплат військовослужбовцям під час проходження служби у військових частинах в районах безпосереднього ведення бойових дій (коефіцієнт 3) та коефіцієнт за безпосередню участь в боях на лінії зіткнення з військовими підрозділами агресора (коефіцієнт 5).

Коефіцієнт "3" пропонується застосовувати до щомісячного грошового забезпечення (оклад, звання, вислуга, постійні надбавки, премії) для військових, які несуть службу чи забезпечують боєздатність підрозділів безпосередньо в районах бойових завдань під час воєнного стану.

Коефіцієнт "5" — до щомісячного забезпечення (оклад, звання, вислуга, постійні надбавки, премії) для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення або виконують завдання з оборони України в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, між позиціями сил оборони та військ агресора або на території держави-агресора під час воєнного стану — за кожну добу виконання таких завдань.

Крім того, народні обранці пропонують внести зміни до закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Ініціатива полягає в тому, щоб закріпити на законодавчому рівні, що об’єм грошового забезпечення, яке входить в обчислення при призначенні/перерахунку пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом, має включати всі додаткові доплати (окрім одноразових), передбачені законодавством.

Якщо ВР підтримає цей законопроєкт, він набере чинності на наступний день після прийняття.

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