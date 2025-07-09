Денежное обеспечение военнослужащих планируют начислять по-новому — что изменится

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект о денежном обеспечении военнослужащих. Его авторы считают действующую систему начисления выплат защитникам устаревшей и дискриминационной и предлагают пути для ее осовременивания.

Новини.LIVE рассказывают, как планируют изменить денежное обеспечение военных.

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Авторы инициативы отмечают, что действующие нормы, регулирующие денежное обеспечение военных, согласно ст. 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", относят их к категории государственных служащих и предусматривают единую систему начисления, как для других госслужащих. Однако этот механизм не учитывает экстремальные условия службы, риски для жизни и здоровья, что фактически дискриминирует военных по сравнению с другими госслужащими.

"Указанные выше обстоятельства обусловливают пересмотр отдельных позиций относительно прохождения военной службы в условиях военного положения и осовременивание системы денежного и пенсионного обеспечения военнослужащих рядового и офицерского состава, как платформы для надлежащей мотивации, подъема морального состояния и ощущения заботы государства за жизнь солдата", — говорится в пояснительной записке.

Что предлагают нардепы

По мнению авторов законопроекта, к основаниям определения уровня интенсивности прохождения военной службы необходимо отнести ее осуществление в условиях военного положения, непосредственно в районе боевых действий воинской части, где проходят службу военнослужащие:

независимо от занимаемой должности (медики, водители, повара и др., каждый из которых выполняет задачи по обеспечению боеспособности воинской части);

непосредственного участия в боях по сдерживанию и отпору вооруженной агрессии.

Таким образом, предлагается выделить уровень интенсивности, как действующего фактора на размер денежного содержания при прохождении военной службы:

в/ч, территориально находящихся в районе боевых действий;

непосредственное участие военнослужащих в боях и выполнение боевых задач иного характера на линии соприкосновения.

Предлагается предусмотреть в условиях военного положения (войны, военной агрессии), сдерживании и противодействии вооруженной агрессии, применить коэффициенты для определения размера дополнительных доплат военнослужащим во время прохождения службы в воинских частях в районах непосредственного ведения боевых действий (коэффициент 3) и коэффициент за непосредственное участие в боях на линии соприкосновения с военными подразделениями агрессора (коэффициент 5).

Коэффициент "3" предлагается применять к ежемесячному денежному обеспечению (оклад, звание, выслуга, постоянные надбавки, премии) для военных, которые несут службу или обеспечивают боеспособность подразделений непосредственно в районах боевых задач во время военного положения.

Коэффициент "5" — к ежемесячному обеспечению (оклад, звание, выслуга, постоянные надбавки, премии) для военных, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях на линии столкновения или выполняют задачи по обороне Украины в районах боевых действий, на временно оккупированных территориях, между позициями сил обороны и войск агрессора или на территории государства-агрессора во время военного положения — за каждые сутки выполнения таких задач.

Кроме того, народные избранники предлагают внести изменения в закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Инициатива заключается в том, чтобы закрепить на законодательном уровне, что объем денежного обеспечения, которое входит в исчисление при назначении/перерасчете пенсий лицам, имеющим право на пенсию по этому Закону, должен включать все дополнительные доплаты (кроме одноразовых), предусмотренные законодательством.

Если ВР поддержит этот законопроект, он вступит в силу на следующий день после принятия.

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