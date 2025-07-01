Грошове забезпечення в ЗСУ — в яких числах нарахують виплати у липні

Виплати військовим у липні — в яких числах нараховують гроші
Грошове забезпечення українських військовослужбовців складається з основної суми та низки доплат. Розмір виплат залежить від низки факторів, таких як посада, військове звання, умови та місце служби тощо. Гроші надходять у два етапи на банківські картки захисників.
Новини.LIVE розповідають, на які виплати військовослужбовці можуть розраховувати у липні 2025 року та в які дати мають нарахувати гроші.
Види виплат військовослужбовців
Відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також Постанови Кабінету Міністрів України № 704, грошове забезпечення військовослужбовців складається з кількох частин:
- Основне грошове забезпечення — щонайменше 20 100 грн. Сюди входять посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років.
- Додаткові виплати — від 30 000 до 100 000 грн залежно від виконаних завдань. Йдеться про так звані бойові — надбавки за умови служби, за виконання завдань з оборони, за особливі заслуги тощо.
- Одноразові допомоги — оздоровчі, на розв'язання соціально-побутових питань та ін. Суми нараховуються індивідуально, залежно від виду допомоги, посади військовослужбовці та багатьох інших показників.
Крім того, в ЗСУ існує низка інших винагород та виплат. Зокрема, це "накопичувальна" доплата 70 000 грн за кожні 30 днів виконання бойових завдань на лінії зіткнення, грошова допомога після укладення першого контракту — від 24 000 грн, допомога у разі звільнення зі служби тощо.
Коли військовослужбовцям надходять виплати
Зазвичай військовослужбовці отримують на банківські картки кошти у два етапи:
- аванс — з 5 по 15 число місяця;
- основна сума — з 25 числа до початку наступного місяця.
Відповідно у цих же датах кошти мають надійти й у липні 2025 року.
Проте варто зазначити, що можливі затримки у виплатах через відсутність коштів у бюджеті або неправильно оформлені запити. Також вони можуть бути пов'язані з необхідністю узгодження доплат за виконання бойових завдань.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби. Документ набере чинності через місяць після офіційного опублікування.
Також дізнавайтеся, хто з військовослужбовців може отримати оздоровчі виплати у липні 2025 року.
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