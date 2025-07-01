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Головна Економіка Виплати військовим у липні — в яких числах нараховують гроші

Виплати військовим у липні — в яких числах нараховують гроші

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 20:05
Грошове забезпечення в ЗСУ — в яких числах нарахують виплати у липні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Грошове забезпечення українських військовослужбовців складається з основної суми та низки доплат. Розмір виплат залежить від низки факторів, таких як посада, військове звання, умови та місце служби тощо. Гроші надходять у два етапи на банківські картки захисників. 

Новини.LIVE розповідають, на які виплати військовослужбовці можуть розраховувати у липні 2025 року та в які дати мають нарахувати гроші. 

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Види виплат військовослужбовців

Відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також Постанови Кабінету Міністрів України № 704, грошове забезпечення військовослужбовців складається з кількох частин:

  1. Основне грошове забезпечення — щонайменше 20 100 грн. Сюди входять посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років.
  2. Додаткові виплати — від 30 000 до 100 000 грн залежно від виконаних завдань. Йдеться про так звані бойові — надбавки за умови служби, за виконання завдань з оборони, за особливі заслуги тощо. 
  3. Одноразові допомоги — оздоровчі, на розв'язання соціально-побутових питань та ін. Суми нараховуються індивідуально, залежно від виду допомоги, посади військовослужбовці та багатьох інших показників. 

Крім того, в ЗСУ існує низка інших винагород та виплат. Зокрема, це  "накопичувальна" доплата 70 000 грн за кожні 30 днів виконання бойових завдань на лінії зіткнення, грошова допомога після укладення першого контракту — від 24 000 грн, допомога у разі звільнення зі служби тощо. 

Коли військовослужбовцям надходять виплати

Зазвичай військовослужбовці отримують на банківські картки кошти у два етапи:

  • аванс — з 5 по 15 число місяця;
  • основна сума — з 25 числа до початку наступного місяця.

Відповідно у цих же датах кошти мають надійти й у липні 2025 року. 

Проте варто зазначити, що можливі затримки у виплатах через відсутність коштів у бюджеті або неправильно оформлені запити. Також вони можуть бути пов'язані з необхідністю узгодження доплат за виконання бойових завдань.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби. Документ набере чинності через місяць після офіційного опублікування.

Також дізнавайтеся, хто з військовослужбовців може отримати оздоровчі виплати у липні 2025 року. 

виплати ЗСУ військові гроші військовослужбовці
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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