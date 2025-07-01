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Головна Економіка Компенсації для військових — Зеленський підписав новий закон

Компенсації для військових — Зеленський підписав новий закон

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 12:36
Компенсації військовим за невикористані відпустки — Зеленський підписав новий закон
Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби. Документ набере чинності через місяць після офіційного опублікування.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

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"Метою законопроєкту є гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану", — йдеться у пояснювальній записці до закону № 4470-IX.

Що зміниться для військовослужбовців

Після набуття чинності документом, невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки, що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягатимуть грошовій компенсації, яка  виплачуватимуть військовослужбовцям у рік звільнення зі служби.

У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає — кошти будуть передані у спадщину.

Раніше ми писали, що законодавство України передбачає низку преференцій для громадян, які захищають нашу країну. Зокрема, це безоплатний проїзд, санаторне лікування та медичні послуги, знижки на комуналку тощо.

Також дізнавайтеся, хто з військовослужбовців може розраховувати на оздоровчі у липні 2025 року.

Володимир Зеленський виплати закон законопроєкт військовослужбовці
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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