Компенсації військовим за невикористані відпустки — Зеленський підписав новий закон

Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби. Документ набере чинності через місяць після офіційного опублікування.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

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"Метою законопроєкту є гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану", — йдеться у пояснювальній записці до закону № 4470-IX.

Що зміниться для військовослужбовців

Після набуття чинності документом, невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки, що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягатимуть грошовій компенсації, яка виплачуватимуть військовослужбовцям у рік звільнення зі служби.

У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає — кошти будуть передані у спадщину.

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