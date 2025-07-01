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Компенсации для военных — Зеленский подписал новый закон

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 12:36
Компенсации военным за неиспользованные отпуска — Зеленский подписал новый закон
Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует денежную компенсацию военнослужащим за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

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"Целью законопроекта является обеспечение права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения", — говорится в пояснительной записке к закону № 4470-IX.

Что изменится для военнослужащих

После вступления в силу документа, неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска, которые не были предоставлены военнослужащим в особый период с момента объявления мобилизации, будут подлежать денежной компенсации, которая будет выплачиваться военнослужащим в год увольнения со службы.

В случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет — средства будут переданы по наследству.

Ранее мы писали, что законодательство Украины предусматривает ряд преференций для граждан, которые защищают нашу страну. В частности, это бесплатный проезд, санаторное лечение и медицинские услуги, скидки на коммуналку и тому подобное.

Также узнавайте, кто из военнослужащих может рассчитывать на оздоровительные в июле 2025 года.

Владимир Зеленский выплаты закон законопроект военнослужащие
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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