Соцгарантії для військовослужбовців — які пільги можна отримати з 1 липня 2025

Пільги для військовослужбовців — чи чекати змін з 1 липня
Законодавство України передбачає низку преференцій для громадян, які захищають нашу країну. Зокрема, це безоплатний проїзд, санаторне лікування та медичні послуги, знижки на комуналку тощо.
Новини.LIVE розповідають, чи змінюється щось у переліку пільг з 1 липня 2025 року.
Які пільги військові зможуть отримати у липні
Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", військовослужбовці зі статусом учасників бойових дій, а також члени їхніх родин мають право на понад два десятки пільг. З 1 липня їх список залишиться незмінним.
Комунальні пільги
Захисникам зі статусом УБД належать знижки:
- 75% — на квартплату;
- 75% — на оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг;
- 75% — на оплату вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.
Для осіб з інвалідністю знижка на комунальні послуги становить 100%.
Медичні пільги
Учасники бойових дій, за умови наявності відповідного посвідчення, мають право на:
- безплатне одержання ліків за рецептами;
- першочергове безплатне зубопротезування;
- безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах тощо.
Транспортні пільги
УБД мають право на безоплатний проїзд такими видами транспорту:
- пасажирський міський — усі види;
- автомобільний транспорт загального користування у сільській місцевості;
- залізничний і водний транспорт приміського сполучення;
- автобуси приміських і міжміських маршрутів.
Крім того, захисники можуть скористатися безоплатно один раз на два роки (в обидва боки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом (або раз на рік з 50% знижкою).
Освітні пільги
Учасники бойових дій та їх діти можуть розраховувати на:
- повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;
- пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;
- соціальні стипендії;
- безоплатне забезпечення підручниками;
- безоплатне проживання в гуртожитку.
Військовослужбовцям також надається переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти й на курси для одержання відповідних професій.
Крім того, УБД можуть отримати низку податкових, трудових та житлових пільг, які також продовжують діяти після 1 липня 2025 року.
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