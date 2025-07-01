Соцгарантії для військовослужбовців — які пільги можна отримати з 1 липня 2025

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Законодавство України передбачає низку преференцій для громадян, які захищають нашу країну. Зокрема, це безоплатний проїзд, санаторне лікування та медичні послуги, знижки на комуналку тощо.

Новини.LIVE розповідають, чи змінюється щось у переліку пільг з 1 липня 2025 року.

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Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", військовослужбовці зі статусом учасників бойових дій, а також члени їхніх родин мають право на понад два десятки пільг. З 1 липня їх список залишиться незмінним.

Комунальні пільги

Захисникам зі статусом УБД належать знижки:

75% — на квартплату;

75% — на оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг;

75% — на оплату вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Для осіб з інвалідністю знижка на комунальні послуги становить 100%.

Медичні пільги

Учасники бойових дій, за умови наявності відповідного посвідчення, мають право на:

безплатне одержання ліків за рецептами;

першочергове безплатне зубопротезування;

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах тощо.

Транспортні пільги

УБД мають право на безоплатний проїзд такими видами транспорту:

пасажирський міський — усі види;

автомобільний транспорт загального користування у сільській місцевості;

залізничний і водний транспорт приміського сполучення;

автобуси приміських і міжміських маршрутів.

Крім того, захисники можуть скористатися безоплатно один раз на два роки (в обидва боки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом (або раз на рік з 50% знижкою).

Освітні пільги

Учасники бойових дій та їх діти можуть розраховувати на:

повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатне проживання в гуртожитку.

Військовослужбовцям також надається переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти й на курси для одержання відповідних професій.

Крім того, УБД можуть отримати низку податкових, трудових та житлових пільг, які також продовжують діяти після 1 липня 2025 року.

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