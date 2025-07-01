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Главная Экономика Льготы для военнослужащих — ждать ли изменений с 1 июля

Льготы для военнослужащих — ждать ли изменений с 1 июля

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 09:10
Соцгарантии для военнослужащих — какие льготы можно получить с 1 июля 2025 года
Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Законодательство Украины предусматривает ряд преференций для граждан, которые защищают нашу страну. В частности, это бесплатный проезд, санаторное лечение и медицинские услуги, скидки на коммуналку и тому подобное.

Новини.LIVE рассказывают, меняется ли что-то в перечне льгот с 1 июля 2025 года.

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Какие льготы военные смогут получить в июле

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", военнослужащие со статусом участников боевых действий, а также члены их семей имеют право на более двух десятков льгот. С 1 июля их список останется неизменным.

Коммунальные льготы

Защитникам со статусом УБД полагаются скидки:

  • 75% — на квартплату;
  • 75% — на оплату газа, электроэнергии и других коммунальных услуг;
  • 75% — на оплату стоимости топлива, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Для лиц с инвалидностью скидка на коммунальные услуги составляет 100%.

Медицинские льготы

Участники боевых действий, при условии наличия соответствующего удостоверения, имеют право на:

  • бесплатное получение лекарств по рецептам;
  • первоочередное бесплатное зубопротезирование;
  • бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и т. п.

Транспортные льготы

УБД имеют право на бесплатный проезд такими видами транспорта:

  • пассажирский городской — все виды;
  • автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;
  • железнодорожный и водный транспорт пригородного сообщения;
  • автобусы пригородных и междугородных маршрутов.

Кроме того, защитники могут воспользоваться бесплатно один раз в два года (в обе стороны) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом (или раз в год с 50% скидкой).

Образовательные льготы

Участники боевых действий и их дети могут рассчитывать на:

  • полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;
  • льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
  • социальные стипендии;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • бесплатное проживание в общежитии.

Военнослужащим также предоставляется преимущественное право на поступление в учреждения высшего, профессионального предвысшего образования, право на внеконкурсное поступление в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий.

Кроме того, УБД могут получить ряд налоговых, трудовых и жилищных льгот, которые также продолжают действовать после 1 июля 2025 года.

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ВСУ военные льготы УБД военнослужащие
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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