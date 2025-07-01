Соцгарантии для военнослужащих — какие льготы можно получить с 1 июля 2025 года

Льготы для военнослужащих — ждать ли изменений с 1 июля
Законодательство Украины предусматривает ряд преференций для граждан, которые защищают нашу страну. В частности, это бесплатный проезд, санаторное лечение и медицинские услуги, скидки на коммуналку и тому подобное.
Новини.LIVE рассказывают, меняется ли что-то в перечне льгот с 1 июля 2025 года.
Какие льготы военные смогут получить в июле
Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", военнослужащие со статусом участников боевых действий, а также члены их семей имеют право на более двух десятков льгот. С 1 июля их список останется неизменным.
Коммунальные льготы
Защитникам со статусом УБД полагаются скидки:
- 75% — на квартплату;
- 75% — на оплату газа, электроэнергии и других коммунальных услуг;
- 75% — на оплату стоимости топлива, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.
Для лиц с инвалидностью скидка на коммунальные услуги составляет 100%.
Медицинские льготы
Участники боевых действий, при условии наличия соответствующего удостоверения, имеют право на:
- бесплатное получение лекарств по рецептам;
- первоочередное бесплатное зубопротезирование;
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и т. п.
Транспортные льготы
УБД имеют право на бесплатный проезд такими видами транспорта:
- пассажирский городской — все виды;
- автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;
- железнодорожный и водный транспорт пригородного сообщения;
- автобусы пригородных и междугородных маршрутов.
Кроме того, защитники могут воспользоваться бесплатно один раз в два года (в обе стороны) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом (или раз в год с 50% скидкой).
Образовательные льготы
Участники боевых действий и их дети могут рассчитывать на:
- полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;
- льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
- социальные стипендии;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатное проживание в общежитии.
Военнослужащим также предоставляется преимущественное право на поступление в учреждения высшего, профессионального предвысшего образования, право на внеконкурсное поступление в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий.
Кроме того, УБД могут получить ряд налоговых, трудовых и жилищных льгот, которые также продолжают действовать после 1 июля 2025 года.
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