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Головна Економіка Пільги для військових — як УБД отримати путівку в санаторій

Пільги для військових — як УБД отримати путівку в санаторій

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 10:12
Пільги для військовослужбовців — як УБД отримати безплатну путівку в санаторій у 2025 році
Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН
Ключові моменти Хто може отримати безплатну путівку Як отримати безплатну путівку

Українські військовослужбовці зі статусом учасників бойових дій мають право на отримання низки знижок та пільг від держави. Зокрема вони можуть отримати безоплатну путівку на санаторно-курортне лікування. 

Новини.LIVE розповідають, як УБД отримати безплатну путівку в санаторій у 2025 році.

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Хто може отримати безплатну путівку

На забезпечення санаторно-курортним лікуванням у закладах, розміщених на території України, як пояснюється на порталі "Дія", мають право, зокрема, особи, яким, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надано статус:

  • учасника бойових дій — безоплатна путівка надається не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день; 
  • особи з інвалідністю внаслідок війни — позачергово щороку строком на 21 день;
  • учасника війни — не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день;
  • постраждалого учасника Революції Гідності — не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день;
  • члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни — не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день;
  • члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України — не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день.

Зазначені категорії осіб мають самостійно обирати санаторно-курортний заклад відповідного профілю лікування, путівки до якого оплачуються коштом державного бюджету.

Як отримати безплатну путівку

Насамперед військовому або його родичам треба стати на облік у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для отримання путівки треба подати відповідну заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, а також копії:

  • відповідного посвідчення (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалого учасника Революції Гідності, учасника війни, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни);
  • військового квитка — для учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасника війни;
  • документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції чи заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії РФ.

Фахівці структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за результатами розгляду документів мають надати санаторно-курортну путівку до обраного закладу або акт про відмову від санаторно-курортного лікування.

Раніше ми писали, на які освітні пільги мають право діти учасників бойових дій.

Також дізнавайтеся, які пільги та знижки діють для УБД влітку 2025 року.

відпочинок військові санаторії лікування УБД
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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