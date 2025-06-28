Пільги для військовослужбовців — як УБД отримати безплатну путівку в санаторій у 2025 році

Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН

Українські військовослужбовці зі статусом учасників бойових дій мають право на отримання низки знижок та пільг від держави. Зокрема вони можуть отримати безоплатну путівку на санаторно-курортне лікування.

Новини.LIVE розповідають, як УБД отримати безплатну путівку в санаторій у 2025 році.

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На забезпечення санаторно-курортним лікуванням у закладах, розміщених на території України, як пояснюється на порталі "Дія", мають право, зокрема, особи, яким, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надано статус:

учасника бойових дій — безоплатна путівка надається не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день;

особи з інвалідністю внаслідок війни — позачергово щороку строком на 21 день;

учасника війни — не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день;

постраждалого учасника Революції Гідності — не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день;

члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни — не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день;

члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України — не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день.

Зазначені категорії осіб мають самостійно обирати санаторно-курортний заклад відповідного профілю лікування, путівки до якого оплачуються коштом державного бюджету.

Як отримати безплатну путівку

Насамперед військовому або його родичам треба стати на облік у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для отримання путівки треба подати відповідну заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, а також копії:

відповідного посвідчення (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалого учасника Революції Гідності, учасника війни, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни);

військового квитка — для учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасника війни;

документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції чи заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії РФ.

Фахівці структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за результатами розгляду документів мають надати санаторно-курортну путівку до обраного закладу або акт про відмову від санаторно-курортного лікування.

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