Льготы для военнослужащих — как УБД получить бесплатную путевку в санаторий в 2025 году

Удостоверение УБД в руках военного. Фото: УНИАН

Украинские военнослужащие со статусом участников боевых действий имеют право на получение ряда скидок и льгот от государства. В частности они могут получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение.

Новини.LIVE рассказывают, как УБД получить бесплатную путевку в санаторий в 2025 году.

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Кто может получить бесплатную путевку

На обеспечение санаторно-курортным лечением в учреждениях, размещенных на территории Украины, как объясняется на портале "Дія", имеют право, в частности, лица, которым в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", предоставлен статус:

участника боевых действий — бесплатная путевка предоставляется не чаще одного раза в год сроком на 21 день;

лица с инвалидностью вследствие войны — вне очереди ежегодно сроком на 21 день;

участника войны — не чаще одного раза в два года сроком на 21 день;

пострадавшего участника Революции Достоинства — не чаще одного раза в год сроком на 21 день;

члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны — не чаще одного раза в два года сроком на 21 день;

члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины — не чаще одного раза в два года сроком на 21 день.

Указанные категории лиц должны самостоятельно выбирать санаторно-курортное учреждение соответствующего профиля лечения, путевки в которое оплачиваются за счет государственного бюджета.

Как получить бесплатную путевку

Прежде всего военному или его родственникам надо стать на учет в структурном подразделении по вопросам социальной защиты населения по месту регистрации. Для получения путевки надо подать соответствующее заявление, медицинскую справку лечебного учреждения по форме № 070/о, а также копии:

соответствующего удостоверения (участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, пострадавшего участника Революции Достоинства, участника войны, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны);

военного билета — для участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и участника войны;

документа, подтверждающего непосредственное участие в антитеррористической операции или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ.

Специалисты структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения по результатам рассмотрения документов должны предоставить санаторно-курортную путевку в выбранное заведение или акт об отказе от санаторно-курортного лечения.

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