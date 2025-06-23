Ветеран, УБД чи учасник війни — у чому різниця та які пільги передбачені законом

Статус ветерана, УБД й учасника війни — в чому різниця
Часто українці плутають терміни "ветеран війни", "учасник бойових дій" та "учасник війни", оскільки вони мають схоже значення. Проте з погляду законодавства — це різні статуси, які мають свої чіткі критерії.
Про те, чим відрізняються ці статуси та які пільги вони надають, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Чим відрізняється статус УБД від ветерана війни
Згідно зі статтею 4 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеран війни — це особа, яка брала участь у бойових діях для захисту України або у військових операціях за її межами. До цієї категорії належать:
- учасники війни;
- учасники бойових дій (УБД);
- люди з інвалідністю, яка настала внаслідок війни.
У статті 5 зазначеного закону прописано, що до учасників бойових дій відносять осіб, які виконували бойові завдання у складі Збройних сил, партизанських формувань, підпілля та інших військових структур як у період війни, так і в мирний час.
Поняття "учасник війни" охоплює іншу групу — це військовослужбовці, які проходили службу у Збройних илах СРСР під час війни, а також працівники тилу, які забезпечували обороноздатність держави.
Таким чином, термін "ветеран війни" має ширше значення та охоплює як УБД, так і інших осіб, що мають відношення до воєнних подій. Водночас не кожен ветеран автоматично є учасником бойових дій.
Які пільги передбачені для учасників бойових дій
Закон надає громадянам зі статусом УБД ряд соціальних гарантій і переваг, перелік яких міститься у статті 12 зазначеного раніше закону. Серед ключових пільг:
- безплатне отримання медикаментів за рецептами;
- щорічна диспансеризація з участю профільних спеціалістів;
- першочерговий вступ до кооперативів — житлових, гаражних, садових;
- перевага при скороченнях, працевлаштування у разі ліквідації підприємства;
- першочергове надання житла та земельних ділянок під будівництво або садівництво;
- пріоритетне й безоплатне зубне протезування (окрім використання дорогоцінних матеріалів);
- знижка у 75% на оплату житлової площі в межах встановлених норм (21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на сім’ю);
- така ж знижка на оплату комунальних послуг (вода, газ, електроенергія, скраплений газ);
- першочергове медичне обслуговування в поліклініках, аптеках, пріоритетна госпіталізація;
- додаткові 14 днів оплачуваної щорічної відпустки, можливість обирати зручний час для відпустки;
- право обслуговуватись у прикріплених медичних закладах при зміні місця роботи або виході на пенсію;
- безплатний проїзд міським транспортом, сільськими маршрутами, приміськими потягами та автобусами міжміського сполучення;
- виплата 100% середньої зарплати за період тимчасової непрацездатності — незалежно від страхового стажу;
- пільгові кредити на будівництво/ремонт житла зі строком погашення до 10 років (починаючи з п’ятого року);
- один раз на два роки — безоплатна поїздка (в обидва боки) міжміським транспортом, або раз на рік — з 50% знижкою;
- податкові пільги відповідно до норм податкового і митного законодавства;
- встановлення квартирного телефону позачергово й зі зниженою абонплатою (50%);
- переважне обслуговування у сферах побуту, ЖКГ, транспорту, соціального обслуговування;
- для УБД, які воювали за межами України — пріоритетне зарахування до закладів професійної, фахової та вищої освіти.
Також надається цільова державна підтримка для УБД і їхніх дітей, якщо ті навчаються на денній формі. Окрім того, щороку до Дня Незалежності захисникам виплачується разова грошова допомога.
Раніше ми писали, що Верховна Рада взялася за розв'язання проблеми з пільговим проїздом для ветеранів, яких часто безпідставно позбавляють права на безоплатний транспорт. Відповідний законопроєкт уже підтримав профільний комітет.
Також ми розповідали, що останнім часом багато військовозобов’язаних помічають у застосунку "Резерв+" напис "У розшуку" на червоному тлі. Українці цікавляться, звідки береться цей статус і чи зникає він після сплати штрафу.
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