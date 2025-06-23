Ветеран, УБД чи учасник війни — у чому різниця та які пільги передбачені законом

Жінка в формі заплітає волосся дівчинці. Фото: УНІАН

Часто українці плутають терміни "ветеран війни", "учасник бойових дій" та "учасник війни", оскільки вони мають схоже значення. Проте з погляду законодавства — це різні статуси, які мають свої чіткі критерії.

Про те, чим відрізняються ці статуси та які пільги вони надають, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чим відрізняється статус УБД від ветерана війни

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеран війни — це особа, яка брала участь у бойових діях для захисту України або у військових операціях за її межами. До цієї категорії належать:

учасники війни;

учасники бойових дій (УБД);

люди з інвалідністю, яка настала внаслідок війни.

У статті 5 зазначеного закону прописано, що до учасників бойових дій відносять осіб, які виконували бойові завдання у складі Збройних сил, партизанських формувань, підпілля та інших військових структур як у період війни, так і в мирний час.

Поняття "учасник війни" охоплює іншу групу — це військовослужбовці, які проходили службу у Збройних илах СРСР під час війни, а також працівники тилу, які забезпечували обороноздатність держави.

Таким чином, термін "ветеран війни" має ширше значення та охоплює як УБД, так і інших осіб, що мають відношення до воєнних подій. Водночас не кожен ветеран автоматично є учасником бойових дій.

Які пільги передбачені для учасників бойових дій

Закон надає громадянам зі статусом УБД ряд соціальних гарантій і переваг, перелік яких міститься у статті 12 зазначеного раніше закону. Серед ключових пільг:

безплатне отримання медикаментів за рецептами;

щорічна диспансеризація з участю профільних спеціалістів;

першочерговий вступ до кооперативів — житлових, гаражних, садових;

перевага при скороченнях, працевлаштування у разі ліквідації підприємства;

першочергове надання житла та земельних ділянок під будівництво або садівництво;

пріоритетне й безоплатне зубне протезування (окрім використання дорогоцінних матеріалів);

знижка у 75% на оплату житлової площі в межах встановлених норм (21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на сім’ю);

така ж знижка на оплату комунальних послуг (вода, газ, електроенергія, скраплений газ);

першочергове медичне обслуговування в поліклініках, аптеках, пріоритетна госпіталізація;

додаткові 14 днів оплачуваної щорічної відпустки, можливість обирати зручний час для відпустки;

право обслуговуватись у прикріплених медичних закладах при зміні місця роботи або виході на пенсію;

безплатний проїзд міським транспортом, сільськими маршрутами, приміськими потягами та автобусами міжміського сполучення;

виплата 100% середньої зарплати за період тимчасової непрацездатності — незалежно від страхового стажу;

пільгові кредити на будівництво/ремонт житла зі строком погашення до 10 років (починаючи з п’ятого року);

один раз на два роки — безоплатна поїздка (в обидва боки) міжміським транспортом, або раз на рік — з 50% знижкою;

податкові пільги відповідно до норм податкового і митного законодавства;

встановлення квартирного телефону позачергово й зі зниженою абонплатою (50%);

переважне обслуговування у сферах побуту, ЖКГ, транспорту, соціального обслуговування;

для УБД, які воювали за межами України — пріоритетне зарахування до закладів професійної, фахової та вищої освіти.

Також надається цільова державна підтримка для УБД і їхніх дітей, якщо ті навчаються на денній формі. Окрім того, щороку до Дня Незалежності захисникам виплачується разова грошова допомога.

Раніше ми писали, що Верховна Рада взялася за розв'язання проблеми з пільговим проїздом для ветеранів, яких часто безпідставно позбавляють права на безоплатний транспорт. Відповідний законопроєкт уже підтримав профільний комітет.

Також ми розповідали, що останнім часом багато військовозобов’язаних помічають у застосунку "Резерв+" напис "У розшуку" на червоному тлі. Українці цікавляться, звідки береться цей статус і чи зникає він після сплати штрафу.