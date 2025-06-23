Ветеран, УБД или участник войны — в чем разница и какие льготы предусмотрены законом

Женщина в форме заплетает волосы девочке. Фото: УНИАН

Часто украинцы путают термины "ветеран войны", "участник боевых действий" и "участник войны", поскольку они имеют похожее значение. Однако с точки зрения законодательства — это разные статусы, которые имеют свои четкие критерии.

О том, чем отличаются эти статусы и какие льготы они предоставляют, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Чем отличается статус УБД от ветерана войны

Согласно статье 4 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", ветеран войны — это лицо, принимавшее участие в боевых действиях для защиты Украины или в военных операциях за ее пределами. К этой категории относятся:

участники войны;

участники боевых действий (УБД);

люди с инвалидностью, которая наступила вследствие войны.

В статье 5 указанного закона прописано, что к участникам боевых действий относят лиц, выполнявших боевые задачи в составе Вооруженных сил, партизанских формирований, подполья и других военных структур как в период войны, так и в мирное время.

Понятие "участник войны" охватывает другую группу — это военнослужащие, проходившие службу в Вооруженных силах СССР во время войны, а также работники тыла, которые обеспечивали обороноспособность государства.

Таким образом, термин "ветеран войны" имеет более широкое значение и охватывает как УБД, так и других лиц, имеющих отношение к военным событиям. В то же время не каждый ветеран автоматически является участником боевых действий.

Какие льготы предусмотрены для участников боевых действий

Закон предоставляет гражданам со статусом УБД ряд социальных гарантий и преимуществ, перечень которых содержится в статье 12 указанного ранее закона. Среди ключевых льгот:

бесплатное получение медикаментов по рецептам;

ежегодная диспансеризация с участием профильных специалистов;

первоочередное вступление в кооперативы — жилищные, гаражные, садовые;

преимущество при сокращениях, трудоустройство в случае ликвидации предприятия;

первоочередное предоставление жилья и земельных участков под строительство или садоводство;

приоритетное и бесплатное зубное протезирование (кроме использования драгоценных материалов);

скидка в 75% на оплату жилой площади в пределах установленных норм (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью);

такая же скидка на оплату коммунальных услуг (вода, газ, электроэнергия, сжиженный газ);

первоочередное медицинское обслуживание в поликлиниках, аптеках, приоритетная госпитализация;

дополнительные 14 дней оплачиваемого ежегодного отпуска, возможность выбирать удобное время для отпуска;

право обслуживаться в прикрепленных медицинских учреждениях при смене места работы или выходе на пенсию;

бесплатный проезд городским транспортом, сельскими маршрутами, пригородными поездами и автобусами междугородного сообщения;

выплата 100% средней зарплаты за период временной нетрудоспособности - независимо от страхового стажа;

льготные кредиты на строительство/ремонт жилья со сроком погашения до 10 лет (начиная с пятого года);

один раз в два года — бесплатная поездка (в обе стороны) междугородним транспортом, или раз в год — с 50% скидкой;

налоговые льготы в соответствии с нормами налогового и таможенного законодательства;

установление квартирного телефона вне очереди и со сниженной абонплатой (50%);

преимущественное обслуживание в сферах быта, ЖКХ, транспорта, социального обслуживания;

для УБД, которые воевали за пределами Украины — приоритетное зачисление в учреждения профессионального, профессионального и высшего образования.

Также предоставляется целевая государственная поддержка для УБД и их детей, если те учатся на дневной форме. Кроме того, ежегодно ко Дню Независимости защитникам выплачивается разовая денежная помощь.

Ранее мы писали, что Верховная Рада взялась за решение проблемы со льготным проездом для ветеранов, которых часто безосновательно лишают права на бесплатный транспорт. Соответствующий законопроект уже поддержал профильный комитет.

Также мы рассказывали, что в последнее время многие военнообязанные замечают в приложении "Резерв+" надпись "В розыске" на красном фоне. Украинцы интересуются, откуда берется этот статус и исчезает ли он после уплаты штрафа.