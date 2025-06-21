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Головна Економіка Розшук ТЦК — чи зникне “червона мітка” після сплати штрафу

Розшук ТЦК — чи зникне “червона мітка” після сплати штрафу

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Дата публікації: 21 червня 2025 15:10
Розшук ТЦК — чи зникне “червона стрічка” в Резерв+ після сплати штрафу
Червоний рядок в Резерв+. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти За яких обставин ТЦК оголошує особу у розшук Чи знімуть особу з розшуку, якщо сплатити штраф

Останнім часом чимало військовозобов'язаних українців, відкривши застосунок "Резерв+", виявляють там рухомий рядок на червоному тлі з текстом "У розшуку". Тож багатьох цікавить, чому з'явився цей статус та чи можна його позбутися, якщо сплатити штраф.

Чи знімуть з розшуку, якщо сплатити штраф від ТЦК, пояснив адвокат Роман Сімутін.

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За яких обставин ТЦК оголошує особу у розшук

Закон чітко визначає, що у розшук можуть оголосити військовозобов’язаного та резервіста, який порушив правила військового обліку або законодавство про мобілізацію. До таких порушень відносяться: 

  • не оновлення військово-облікових даних;
  • не перебування на військовому обліку;
  • неявка до ТЦК за врученою або надісланою повісткою; 
  • відмова від проходження військово-лікарської комісії.

Тобто, відповідно до вимог закону, громадянин може бути оголошений у розшук лише у разі, якщо стосовно нього представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки склали постанову за статтею 210 чи 210-1 КУпАП за порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію.

Адвокат наголосив, що саме притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за цими статтями — це єдина законна підстава для оголошення у розшук.

Чи знімуть особу з розшуку, якщо сплатити штраф

Роман Сімутін пояснив, що у разі сплати штрафу громадянин фактично визнає себе винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 КУпАП.

При цьому притягнення до адмінвідповідальності за порушення законодавства про мобілізацію є підставою для оголошення особи у розшук, незалежно від того, сплатить вона штраф чи ні.

Таким чином сплата штрафу не виключає особу з розшуку в інформаційній системі "Оберіг" та інформаційній базі МВС, а також не звільняє від обов’язку прибувати до ТЦК за новими повістками.

Зняття з розшуку можливо лише у випадку оскарження та скасування судом постанови ТЦК, яка стала підставою для оголошення у розшук.

Раніше ми писали, що в Україні планують змінити порядок сплати штрафів від ТЦК

Також дізнавайтеся, кого ТЦК не оштрафує за неявку за повісткою.

штраф військовий облік мобілізація ТЦК та СП розшук
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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