Розшук ТЦК — чи зникне “червона стрічка” в Резерв+ після сплати штрафу

Розшук ТЦК — чи зникне “червона мітка” після сплати штрафу
Останнім часом чимало військовозобов'язаних українців, відкривши застосунок "Резерв+", виявляють там рухомий рядок на червоному тлі з текстом "У розшуку". Тож багатьох цікавить, чому з'явився цей статус та чи можна його позбутися, якщо сплатити штраф.
Чи знімуть з розшуку, якщо сплатити штраф від ТЦК, пояснив адвокат Роман Сімутін.
За яких обставин ТЦК оголошує особу у розшук
Закон чітко визначає, що у розшук можуть оголосити військовозобов’язаного та резервіста, який порушив правила військового обліку або законодавство про мобілізацію. До таких порушень відносяться:
- не оновлення військово-облікових даних;
- не перебування на військовому обліку;
- неявка до ТЦК за врученою або надісланою повісткою;
- відмова від проходження військово-лікарської комісії.
Тобто, відповідно до вимог закону, громадянин може бути оголошений у розшук лише у разі, якщо стосовно нього представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки склали постанову за статтею 210 чи 210-1 КУпАП за порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію.
Адвокат наголосив, що саме притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за цими статтями — це єдина законна підстава для оголошення у розшук.
Чи знімуть особу з розшуку, якщо сплатити штраф
Роман Сімутін пояснив, що у разі сплати штрафу громадянин фактично визнає себе винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 КУпАП.
При цьому притягнення до адмінвідповідальності за порушення законодавства про мобілізацію є підставою для оголошення особи у розшук, незалежно від того, сплатить вона штраф чи ні.
Таким чином сплата штрафу не виключає особу з розшуку в інформаційній системі "Оберіг" та інформаційній базі МВС, а також не звільняє від обов’язку прибувати до ТЦК за новими повістками.
Зняття з розшуку можливо лише у випадку оскарження та скасування судом постанови ТЦК, яка стала підставою для оголошення у розшук.
Раніше ми писали, що в Україні планують змінити порядок сплати штрафів від ТЦК.
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