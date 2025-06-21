Розыск ТЦК — исчезнет ли "красная лента" в Резерв+ после уплаты штрафа

Розыск ТЦК — исчезнет ли "красная метка" после уплаты штрафа
В последнее время многие военнообязанные украинцы, открыв приложение "Резерв+", обнаруживают там бегущую строку на красном фоне с текстом "В розыске". Поэтому многих интересует, почему появился этот статус и можно ли от него избавиться, если оплатить штраф.
Снимут ли с розыска, если оплатить штраф от ТЦК, объяснил адвокат Роман Симутин.
При каких обстоятельствах ТЦК объявляет лицо в розыск
Закон четко определяет, что в розыск могут объявить военнообязанного и резервиста, который нарушил правила воинского учета или законодательство о мобилизации. К таким нарушениям относятся:
- не обновление военно-учетных данных;
- не пребывание на воинском учете;
- неявка в ТЦК по врученной или присланной повестке;
- отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.
То есть в соответствии с требованиями закона гражданин может быть объявлен в розыск только в случае, если в отношении его представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки составили постановление по статье 210 или 210-1 КУоАП за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации.
Адвокат отметил, что именно привлечение гражданина к административной ответственности по этим статьям — это единственное законное основание для объявления в розыск.
Снимут ли лицо с розыска, если оплатить штраф
Роман Симутин объяснил, что в случае уплаты штрафа гражданин фактически признает себя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 КУоАП.
При этом привлечение к админответственности за нарушение законодательства о мобилизации является основанием для объявления лица в розыск, независимо от того, оплатит оно штраф или нет.
Таким образом уплата штрафа не исключает лицо из розыска в информационной системе "Оберіг" и информационной базе МВД, а также не освобождает от обязанности прибывать в ТЦК по новым повесткам.
Снятие с розыска возможно только в случае обжалования и отмены судом постановления ТЦК, которое стало основанием для объявления в розыск.
Ранее мы писали, что в Украине планируют изменить порядок уплаты штрафов от ТЦК.
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