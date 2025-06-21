Розыск ТЦК — исчезнет ли "красная лента" в Резерв+ после уплаты штрафа

Красная строка в Резерв+. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В последнее время многие военнообязанные украинцы, открыв приложение "Резерв+", обнаруживают там бегущую строку на красном фоне с текстом "В розыске". Поэтому многих интересует, почему появился этот статус и можно ли от него избавиться, если оплатить штраф.

Снимут ли с розыска, если оплатить штраф от ТЦК, объяснил адвокат Роман Симутин.

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При каких обстоятельствах ТЦК объявляет лицо в розыск

Закон четко определяет, что в розыск могут объявить военнообязанного и резервиста, который нарушил правила воинского учета или законодательство о мобилизации. К таким нарушениям относятся:

не обновление военно-учетных данных;

не пребывание на воинском учете;

неявка в ТЦК по врученной или присланной повестке;

отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

То есть в соответствии с требованиями закона гражданин может быть объявлен в розыск только в случае, если в отношении его представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки составили постановление по статье 210 или 210-1 КУоАП за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации.

Адвокат отметил, что именно привлечение гражданина к административной ответственности по этим статьям — это единственное законное основание для объявления в розыск.

Снимут ли лицо с розыска, если оплатить штраф

Роман Симутин объяснил, что в случае уплаты штрафа гражданин фактически признает себя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 КУоАП.

При этом привлечение к админответственности за нарушение законодательства о мобилизации является основанием для объявления лица в розыск, независимо от того, оплатит оно штраф или нет.

Таким образом уплата штрафа не исключает лицо из розыска в информационной системе "Оберіг" и информационной базе МВД, а также не освобождает от обязанности прибывать в ТЦК по новым повесткам.

Снятие с розыска возможно только в случае обжалования и отмены судом постановления ТЦК, которое стало основанием для объявления в розыск.

Ранее мы писали, что в Украине планируют изменить порядок уплаты штрафов от ТЦК.

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