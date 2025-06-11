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Штраф за неявку за повісткою — коли ТЦК не оштрафує

11 червня 2025 06:37
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафи за порушення військового обліку - коли штраф накласти неможливо
Виписування повістки на мобільному посту ТЦК. Фото: "Новини.PRO"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо громадянин захворів, то він може не з’являтися до територіального центру комплектування, отримавши повістку від ТЦК. Є ще кілька поважних причин для того, аби не відвідувати ТЦК після отримання повістки.

Про це йдеться у матеріалі на порталі Inseinin.

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Повістка і неявка за повісткою

Основним елементом оповіщення військовозобов’язаних громадян в процесі мобілізації є повістки.

Громадянин, який отримав повістку від ТЦК, має в обов’язковому порядку з’явитися до територіального центру комплектування.

Неявка за повісткою вважається правопорушенням і карається відповідно до законодавства.

Та, як пояснили юристи, існує низка поважних причин, коли військовозобов’язаний громадянин може не з’являтися до ТЦК, отримавши повістку.

Поважні причини для неявки до ТЦК

Основною такою причиною є хвороба, офіційно задокументована і підтверджена довідками з медичних закладів.

Крім того, поважними причинами вважаються також:

  • догляд за непрацездатними членами родини;
  • інші обставини, що можуть бути визнані поважними судом або ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна оскаржити штраф від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках суди скасовують штрафи від ТЦК.

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