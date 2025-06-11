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Штраф за неявку по повестке — когда ТЦК не оштрафует

11 июня 2025 06:37
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы за нарушение воинского учета - когда штраф наложить невозможно
Выписывание повестки на мобильном посту ТЦК. Фото: "Новини.PRO"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если гражданин заболел, то он может не являться в территориальный центр комплектования, получив повестку от ТЦК. Есть еще несколько уважительных причин для того, чтобы не посещать ТЦК после получения повестки.

Об этом говорится в материале на портале Inseinin.

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Повестка и неявка по повестке

Основным элементом оповещения военнообязанных граждан в процессе мобилизации являются повестки.

Гражданин, получивший повестку от ТЦК, должен в обязательном порядке явиться в территориальный центр комплектования.

Неявка по повестке считается правонарушением и наказывается в соответствии с законодательством.

Но, как пояснили юристы, существует ряд уважительных причин, когда военнообязанный гражданин может не являться в ТЦК, получив повестку.

Уважительные причины для неявки в ТЦК

Основной такой причиной является болезнь, официально задокументированная и подтвержденная справками из медицинских учреждений.

Кроме того, уважительными причинами считаются также:

  • уход за нетрудоспособными членами семьи;
  • другие обстоятельства, которые могут быть признаны уважительными судом или ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно обжаловать штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях суды отменяют штрафы от ТЦК.

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