Штрафы за нарушение воинского учета - когда штраф наложить невозможно

Штраф за неявку по повестке — когда ТЦК не оштрафует
Если гражданин заболел, то он может не являться в территориальный центр комплектования, получив повестку от ТЦК. Есть еще несколько уважительных причин для того, чтобы не посещать ТЦК после получения повестки.
Об этом говорится в материале на портале Inseinin.
Повестка и неявка по повестке
Основным элементом оповещения военнообязанных граждан в процессе мобилизации являются повестки.
Гражданин, получивший повестку от ТЦК, должен в обязательном порядке явиться в территориальный центр комплектования.
Неявка по повестке считается правонарушением и наказывается в соответствии с законодательством.
Но, как пояснили юристы, существует ряд уважительных причин, когда военнообязанный гражданин может не являться в ТЦК, получив повестку.
Уважительные причины для неявки в ТЦК
Основной такой причиной является болезнь, официально задокументированная и подтвержденная справками из медицинских учреждений.
Кроме того, уважительными причинами считаются также:
- уход за нетрудоспособными членами семьи;
- другие обстоятельства, которые могут быть признаны уважительными судом или ТЦК.
Напомним, мы ранее писали о том, как можно обжаловать штраф от ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях суды отменяют штрафы от ТЦК.
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