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Штраф від ТЦК — як можна оскаржити його в червні

10 червня 2025 06:01
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафи за порушення військового обліку від ТЦК - підстави для оскарження
Співробітник ТЦК оформлює документи. Фото: Миколаївський ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни, які вважають штраф, винесений ТЦК щодо їхньої персони, незаконним, можуть оскаржити його. Існує три основні підстави для оскарження штрафів територіальних центрів комплектування.

Про це йдеться у матеріалі на порталі Inseinin.

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Громадяни мають право оскаржити  накладення територіальним центром комплектування штрафу за порушення правил військового обліку.

"Оскарженню підлягає лише постанова про накладення грошового штрафу. Оскаржити протокол про вчинення правопорушення або подання в розшук неможливо", — підкреслили юристи, коментуючи ситуацію із штрафами.

Усі підстави для оскарження штрафів

У матеріалі пояснили, які є три головні підстави для оскарження штрафу від ТЦК.

Це:

  • відсутність складу адміністративного правопорушення;
  • пропущення строку притягнення до відповідальності;
  • наявність процесуальних порушень з боку ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у яких випадках суди можуть скасувати штрафи від територіальних центрів комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, як перевірити наявність штрафів від ТЦК.

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