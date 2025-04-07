Штраф від ТЦК — коли можна бути впевненим, що суд скасує стягнення

Гривні в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні вже близько року діють посилені правила мобілізації, за порушення яких можна отримати чималий штраф від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки — 17 000-25 000 грн для фізосіб та ще вищі для юридичних. Однак у багатьох випадках суди стають на бік громадян та скасовують стягнення.

Новини. LIVE розповідають, які основні причини та вірогідність скасування штрафів від ТЦК та СП.

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Три підстави для скасування штрафу

Найрозповсюдженіші причини скасування штрафів від ТЦК назвала адвокатка Анжеліка Пономаренко:

1. Військовозобов'язаного не викликали до ТЦК

Перше, на що потрібно звернути увагу, за словами юристки, — порядок розгляду адміністративної справи. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, ТЦК не просто виписує постанову про штраф, а зобов'язаний дотримуватися процедури розгляду адміністративної справи.

Військовозобов'язаного мають викликати до ТЦК, а він своєю чергою має право надавати пояснення — письмові чи усні.

Якщо така процедура порушена, тобто ТЦК не викликали особу, а просто виписали постанову, то більшість судів скасовують такі постанови й, відповідно, штрафи.

2. Несвоєчасно доставлена повістка

Адвокатка звернула увагу, що останнім часом почастішали випадки, коли Укрпошта несвоєчасно доставила повістку, або повістка сформована пізніше, ніж чоловік мав прийти до ТЦК. Це українські суди також беруть до уваги як підставу для скасування стягнення.

3. Помилково або не повністю зазначена інформація

У повістці може бути неправильно або не повністю зазначена адреса (наприклад, не зазначили номер квартири).

На такі випадки суди теж звертають увагу і на цих підставах скасовують постанови про штрафи.

Яка вірогідність скасування штрафу

Українські суди торік скасували штрафи від ТЦК у 88% справ. Про це свідчить статистика на сайті платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Найчастіші причини скасування судами штрафів такі:

64,7% — штраф виписаний за нормою, якої не існувало на момент порушення;

20,6% — відсутні докази та порушена процедура накладення штрафу.

Дослідники зауважили, що статистика складена на основі даних про порушення правил військового обліку за змінами, запровадженими у травні минулого року, які передбачають штрафи від 17 000 до 25 000 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що загрожує військовозобов'язаним, які виїхали за кордон на законних підставах, але не повернулися.

Також дізнавайтеся, кому з військовозобов'язаних можуть заблокувати рахунки за порушення правил мобілізації.