ТЦК наклав штраф на програміста через неявку — рішення суду

Програміст. Ілюстративне фото: Unsplash

У Києві чоловік отримав штраф за ТЦК та СП за нібито неявку до військкомату. Він звернувся до суду, аби оскаржити стягнення в розмірі 25 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік працює програмістом заявив, що не отримував повістки, але з нього хочуть стягнути штраф у ТЦК та СП.

Натомість згідно з повісткою від ТЦК від 13 листопада 2024 року, чоловіка викликали для уточнення даних на 26 листопада. Там склали протокол, оскільки чоловік не забрав повістку з поштового відділення.

Військовозобов'язаний написав пояснення начальнику ТЦК, що не отримував повідомлень від "Укрпошти" про лист з повісткою. Водночас не існує жодних доказів отримання позовником оповіщення від ТЦК щодо необхідності забрати повістку та його ніхто не проінформував про таку необхідність.

Рішення суду

Суд задовольнив позов програміста та скасував постанову про штраф 25 тисяч гривень. Судовий збір в розмірі 484 гривні стягується коштом бюджетних асигнувань з ТЦК.

Нагадаємо, у Дрогобичі на Львівщини водії маршруток оголосили страйк через мобілізацію їхнього колеги.

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